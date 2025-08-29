Uno Santa Fe | Unión | Unión

A Unión le siempre le faltan cinco para el peso

En definiciones cruciales, una vez más, Unión no pudo lograr el objetivo, que sí alcanzaron otros equipos frente al mismo rival

Ovación

Por Ovación

29 de agosto 2025 · 10:38hs
A Unión siempre le faltan cinco para el peso.

Prensa Unión

A Unión siempre le faltan cinco para el peso.

El análisis general del partido entre Unión y River por Copa Argentina dirá que el Tate estuvo a la altura de las circunstancias, que le jugó de igual a igual al Millonario y que dispuso de chances concretas para ganar.

A Unión siempre le faltan cinco para el peso

Se mencionará que en el aspecto táctico, River no fue superior a Unión y que el elenco conducido por Leonardo Madelón compitió de manera muy seria.

Ahora, la realidad indica que es River el que jugará cuartos de final y que Unión quedó eliminado de la Copa Argentina. Todo lo bueno que se mencionó anteriormente, no le alcanzó para cumplir con el objetivo.

Esa jugada del final en donde faltando segundos para terminar el encuentro, Nicolás Palavecino definió por arriba del travesaño, seguramente quedará grabada en la memoria de todos los hinchas.

LEER MÁS: Los números de Madelón en Unión: buena imagen, pero resultados que aún no alcanzan

Era gol de Unión y clasificación a los cuartos de final eliminando nada menos que a River. Pero no fue y el que terminó afuera de la competencia fue el Tatengue.

Pero seguramente lo que más desilusión debe generar en el hincha es la sensación de que a Unión siempre le faltan cinco para el peso y más si se compara con otros equipos que están a su mismo nivel y que alcanzaron lo que el Tate no pudo.

Y en ese sentido sobran los ejemplos. En 2024, fue Temperley el que en los penales eliminó a River. Y en este 2025, Talleres le ganó al Millonario la definición desde los 12 pasos para consagrarse campeón de la Supercopa Internacional.

LEER MÁS: Unión, con el sello Madelón: un equipo sólido, intenso y competitivo

Mientras que en mayo, fue Platense el que en el Monumental dejó en el camino a River en los penales para luego consagrarse campeón del Torneo Apertura.

Es decir, en un año, tres rivales, uno de ellos que está en la Primera Nacional como Temperley, lograron lo que Unión no pudo conseguir en Mendoza.

De allí la sensación de frustración que invade al hincha de Unión, que una vez más estuvo cerca de dar el golpe y debió conformarse con una eliminación de las denominadas dignas.

Unión River Copa Argentina
Noticias relacionadas
martinez: union estuvo a la altura pero no nos alcanzo

Martínez: "Unión estuvo a la altura pero no nos alcanzó"

madelon, tras la eliminacion: union hizo un partido digno, hay equipo

Madelón, tras la eliminación: "Unión hizo un partido digno, hay equipo"

con armani como figura, river elimino por penales a union y esta en los cuartos de final de la copa argentina

Con Armani como figura, River eliminó por penales a Unión y está en los cuartos de final de la Copa Argentina

copa argentina: todo el color de los hinchas de union en mendoza

Copa Argentina: todo el color de los hinchas de Unión en Mendoza

Lo último

El Torneo Clausura de Primera A se llamará Norberto Serenotti

El Torneo Clausura de Primera A se llamará Norberto Serenotti

Fórmula 1: así fue el insólito despiste de Verstappen en el GP de Países Bajos

Fórmula 1: así fue el insólito despiste de Verstappen en el GP de Países Bajos

A Unión le siempre le faltan cinco para el peso

A Unión le siempre le faltan cinco para el peso

Último Momento
El Torneo Clausura de Primera A se llamará Norberto Serenotti

El Torneo Clausura de Primera A se llamará Norberto Serenotti

Fórmula 1: así fue el insólito despiste de Verstappen en el GP de Países Bajos

Fórmula 1: así fue el insólito despiste de Verstappen en el GP de Países Bajos

A Unión le siempre le faltan cinco para el peso

A Unión le siempre le faltan cinco para el peso

La lista de los 16 barras de Colón que no podrán ingresar a ningún estadio tras los incidentes en el Brigadier López

La lista de los 16 barras de Colón que no podrán ingresar a ningún estadio tras los incidentes en el Brigadier López

Colón y la posibilidad de repetir equipo: ¿cuándo fue la última vez que sucedió?

Colón y la posibilidad de repetir equipo: ¿cuándo fue la última vez que sucedió?

Ovación
Colapinto cumplió y terminó 18º en la práctica libre 1 del GP de Países Bajos

Colapinto cumplió y terminó 18º en la práctica libre 1 del GP de Países Bajos

Sanjustino, a paso ganador en el Torneo Oficial Prefederal

Sanjustino, a paso ganador en el Torneo Oficial Prefederal

Comienza la segunda etapa en la Copa Santa Fe de rugby

Comienza la segunda etapa en la Copa Santa Fe de rugby

Más locales que nunca: el remo y el canotaje se preparan para los JADAR

Más locales que nunca: el remo y el canotaje se preparan para los JADAR

Fórmula 1: así fue el insólito despiste de Verstappen en el GP de Países Bajos

Fórmula 1: así fue el insólito despiste de Verstappen en el GP de Países Bajos

Policiales
Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná