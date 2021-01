Papaleo: "Nadie me llamó de Unión, estoy acostumbrado"

LEER MÁS: Nacho Arce vuelve a Unión: "El lunes me presento y veremos"

"Todavía tengo contrato con Unión, pero nadie se comunicó conmigo, no me escribieron ni me mandaron un mensaje, así que estoy analizando otras opciones ya que se empezó a mover el mercado de pases, con lo cual las vacaciones serán cortas. Estoy atento para ver qué hago", reveló Joaquín Papaleo.

Luego, Papaleo apuntó: "Tengo contrato hasta diciembre de este año con Unión, estoy acostumbrado porque es lo mismo que pasa cada vez que vuelvo de los préstamos, si no me comunico no me hablan. Pero estoy tranquilo viendo qué opciones hay".

BLANQUEADO.jpg Joaquín Papaleo viene de jugar a préstamo en Temperley y tiene contrato por seis meses más en Unión. Prensa Temperley

"Lo del tema contractual lo dejo en manos de mi representante Demián Enrich, trato de tener la cabeza al 100% en entrenarme, jugar, y rendir... Pienso de esa manera. Llegué el martes, me tomé dos días de descanso, sobre todo de la cabeza, disfruté de mi familia, y ya me puse a entrenar por mi cuenta con un entrenador de arqueros que conozco desde hace muchos años. Estoy esperando, a la expectativa para ver qué pasa, ya que el mercado de pases está abierto y se esta moviendo", reveló Joaquín Papaleo en otra parte de la charla.

Pero no se quedó allí y luego, Joaquín Papaleo disparó: "Mi representante llamó a Unión, nosotros jugamos el domingo donde quedamos eliminados con Temperley, el lunes organicé mis cosas en Buenos Aires, y el martes me vine. Le dije que se comunique ya que nadie me escribió ni me llamó, para ver qué hacía. Yo tengo un contrato firmado y es mi responsabilidad como empleado ir a trabajar. Supuestamente están hablando pero no le confirmaron cuándo me tengo que presentar. Creo que no me van a tener en cuenta, sino ya me hubiesen pedido que me presente".

"A Federico Bonancea cuando le tocó jugar estuvo a la altura, Marcos Peano es un arquero del club, que tiene grandes condiciones y está a la altura. Sebastián (Moyano) lo demuestra todas las semanas, el arco en Unión está bien cubierto. Los tres están en un gran nivel, son muy buenos arqueros. Nacho Arce, por ejemplo, hace muchos años que viene jugando en otros clubes, un caso parecido al mío, pero hoy nos toca esperar porque el puesto está bien cubierto. En mi caso, vengo teniendo continuidad y prefiero volver a irme a otro lado para tener continuidad, y tener chances de pelear un lugar", agregó Joaquín Papaleo sobre la actualidad de Unión en cuanto al puesto.

Sobre si tiene una deuda pendiente con Unión, Joaquín Papaleo dijo: "Sí, obvio, llegué a los 10 años y el sueño era jugar en el club, estuve muchos partidos cerca, nunca se me dio, jugué por Copa Santa Fe, también en un clásico donde tuve la desgracia de la lesión en el ojo y luego nunca más. La realidad es que mi deuda pendiente, mi espina clavada, es que ese día en el clásico que tuve mi oportunidad tuve esa lesión, me dejó un sabor amargo. Pero no le reprocho nada a nadie ni a mí, siempre traté de estar a la altura para ser considerado. Esto es fútbol, son decisiones que hay que tomar, ataja uno solo, no hay ningún tipo de rencor, ni nada por el estilo".