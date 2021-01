El titular es Sebastián Moyano y detrás están Marcos Peano y Federico Bonansea, a quienes se suman estos dos últimos, habiendo demasiadas opciones. En el caso de Joaquín Papaleo, acordó su arribo al Gasolero en agosto con el fin de pelear el ascenso, sin embargo colectivamente las cosas no salieron de la manera esperada. No obstante, encontró la continuidad que necesitaba, al jugar ocho partidos de titular.

Joaquín Papaleo.jpg Joaquín Papeleo terminó su préstamo y debe retornar a Unión. ¿Lo tendrá en cuenta Juan Azconzábal? Foto: prensa Temperley.

El santotomesino, de 26 años (23 de marzo de 1994), no volvió a tener chances en Unión desde la lesión en el clásico de 2018. Si bien es cierto que se transformó en uno de los mejores arqueros de la Primera Nacional durante su etapa en Santamarina de Tandil, no logró afianzarse en Santa Fe al no ser considerados por los técnicos. Por eso esta última vez decidió aceptar la propuesta de Temperley.

El tema es ver qué dice Juan Azconzábal, que sabe que no puede contar con tantos arqueros con contrato, porque hay lugar para solo uno y eventualmente dos alternativas, menos con una sola competencia por delante. Entonces, tanto Joaquín Papapelo como Nacho Arce la corren de atrás.

Como tienen contrato vigente, deben sumarse a la pretemporada el lunes en Santa Fe, donde se definirá qué será de su futuro. Una opción viable es que ya se contemple una rescisión de contrato para queden con el pase en su poder, pero eso se verá y el que tendrá la palabra final será Vasco. ¿Se quedará Papaleo en Unión?