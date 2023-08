El defensor Franco Pardo se desvinculó de All Boys para sumarse a Unión como otra cara nueva. "Soy un central de gran porte físico y buen cabezazo", soslayó

Franco Pardo, marcador central, llega libre de All Boys por 18 meses a préstamo a Unión.

Franco Pardo dejó All Boys para extender la lista de caras nuevas en Unión. El defensor llegó este miércoles a Santa Fe para pasar los estudios médicos y firmar su contrato.

En diálogo con radio Sol Play 91.5 resaltó que "es una sensación de felicidad, era algo que anhelaba desde hace tiempo, me agarra en un buen momento personal. Yo arranqué en Belgrano, de ahí debuté en Primera, me fui a Estudiantes Río IV, Palestino y este año con la camiseta de All Boys".