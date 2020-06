Este jueves se conmemora un nuevo aniversario de emotivo ascenso de Unión a Primera División en 2011. Un equipo que terminó segundo en la Primera B Nacional y logró la vuelta a la máxima categoría. Una formación equipo que tenía a Frank Kudelka como cabeza y a un plantel con valores que luego dieron el salto cualitativo. No fue una campaña fácil, ya después de gratos momentos aparecieron baches que complicaron la existencia, pero en el final primó la enjundia y el corazón. Una de las figuras de ese equipo era el coscoino Paulo Rosales que, además de contar cómo se vivió esa campaña, dio detalles de su llegada a Santa Fe.

"Llego a Santa Fe a través del Burrito (Ariel) Ortega. Un día me dijo que habían hablado de Unión, que necesitaban un enganche. Lo había hablado el ayudante de (Néstor) Craviotto y él me recomendó. Así fue como se dio el acercamiento", reveló Paulo Rosales en diálogo con Radio Gol 96.7.

Paulo Rosales.jpg Paulo Rosales reconoció que en Unión es donde fue "más feliz" en el fútbol.

Haciendo un balance de su carrera, el volante de 36 años ( 10 de enero de 1984) no dudó: "En Unión sin dudas fue donde más fui feliz. El grupo de 2011 que ascendió fue hermoso. Se disfrutaba todo. Desde los entrenamientos hasta las concentraciones y ni hablar los partidos. Siempre digo que el grupo tiene mucho que ver y nos llevábamos todos muy bien. Y lo teníamos a Darío (Frank Kudelka), al que considero el mejor de todos. Te decía todo lo que iba a pasar".

Respecto a ese campeonato, Unión tenía una importante ventaja en un momento y parecía que encamina derecho al ascenso, pero de golpe cayó en un pozo y la preocupación emergió. "Nos agarró una racha en la que no podíamos ganar y encima San Martín de San Juan se vino y eso fue un despertador. El partido contra la CAI fue muy importante. El gol que hace la Cancha (Zárate) fue muy importante y por eso lo quieren tanto al gordo ahí (risas). En un momento agarramos un funcionamiento muy bueno a tal punto que jugábamos de memoria", explicó Paulo Rosales.

Ya en Primera División, la victoria a domicilio ante Colón por 2-0 lo dejó marcado a fuego. No solo por el resultado cuando todos daban a Unión de punto, sino por sentir en carne propia lo que es hacer un gol en el Clásico Santafesino: "Es uno de los recuerdos más lindos que tengo, ya que fue encima mi primer gol en Primera División".

En el final, el actual jugador de General Paz Juniors, contó cómo está pasando esta cuarentena por la pandemia del coronavirus: "Un poco complicado. Estoy solo en Córdoba capital. Se viene el día del padre y no se puede salir y recibir a mis hijos. Así que estamos tratando de sobrellevar esto de la mejor manera. Cuando apareció la cuarentena no pensaba que sería tan largo y por eso me quedé acá y no fui a Cosquín. La realidad es que todo está muy complejo. La gente del club me trató muy bien y quiere que siga jugando. Me volví a sentir bien en este fútbol amateur".