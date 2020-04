Pepe Castro: "Lo del 89 no fue un Madelonazo"

José Antonio Castro, llegó a Unión para encarar el Torneo de la B Nacional que lo depositó al Tate en Primera División ganando la recordada final ante Colón. Luego el Pepe jugó una temporada más con el equipo rojiblanco en la máxima categoría del fútbol argentino y se marchó para ir a San Lorenzo.

Sin dudas que dejó una huella muy importante en aquel equipo histórico y aparte cuando llegó era un jugador de reconocida trayectoria, dado que había conseguido cuatro títulos con Argentinos Juniors, entre ellos una Copa Libertadores. En diálogo con Radio Sol 91.5 Pepe habló sobre el Unión del 89 y fiel a su estilo polémico disparó contra Leonardo Madelón.

Respecto a la falta de reconocimiento por parte de la dirigencia para el equipo del Ascenso dijo: "Lo sentí más que nunca la última vez que fui a Santa Fe y estuve en una peña que organizó la Agrupación Glorioso 89. Los jugadores no se atreven a decir lo que sienten, pero tienen un dolor grande porque no son reconocidos. El presidente (Luis Spahn) nunca se dignó a venir a las reuniones que hicimos".

"En mi caso, yo ya había sido campeón de la Copa Libertadores con Argentinos, tenía cuatro títulos y que no me reconozcan la verdad no me golpeaba. Pero molesta que se los reconozca a los que se marcaron por Unión como Echaniz, Altamirano, Fernández, Rabuñal, Tognarelli entre otros, que hicieron una campaña extraordinaria. El esfuerzo hubiese merecido otro reconocimiento y más para los que consiguieron eso únicamente en la carrera. Por suerte está el cariño del hincha", aseguró.

Y luego de esa reflexión llegó el turno de disparar contra Madelón "Yo sé como es la cosa, Leo (Madelón) fue uno más de ese equipo y no sé si lo pongo entre los cinco primeros. Por eso lo del Madelonazo no es que me molesta a mí, a los chicos les molesta, pero no te lo van a decir".

"No le tiene que doler a nadie, pero Leo llegó a Unión sin pena ni gloria y fue uno más en ese plantel. Por ahí la gente cree que Leo era Rattín y nada que ver. Era un gran jugador, pero lo del 89 no es el Madelonazo. Los partidos mas difíciles para lograr el Ascenso fueron con Brown de visitante con Italiano de local. Por eso digo que no es un Madelonazo, si hizo tres goles en un campeonato. Igualmente si la gente está identificada con eso, bienvenido para él. Pero en la intimidad, ese plantel sabe quien fue quien", aseveró.

Por último acerca de Madelón opinó: "Los muchachos estaban como locos porque Leo no fue a la última reunión cuando se celebraron los 30 años del Ascenso.La verdad que no sé porque no estuvo, nunca me demostró ser un mal tipo. Y volviendo a su incidencia, yo digo que fue importante, pero el partido que se debía ganar fue en la cancha de Colón donde hicimos la diferencia".

Por último a la hora de referirse a la actualidad de Unión expresó: "Tan conformista no me gusta, y Unión no contagia de adentro hacia afuera. Hay que ponerse una meta distinta, manejar las inferiores de otra manera, tener un manager de otra categoría. Se debe pensar en grande y en eso mucho tienen que ver el técnico y los directivos. Yo si fuera hincha de Unión prendo fuego el club si quedás afuera con Dock Sud, algo no se hizo bien debe tener un cambio profundo, sino siempre navegará en la mediocridad".