Luis Spahn: "Madelón se desgastó por sus exigencias"

Unión festeja este miércoles sus 113 años de vida y lo celebró de una manera muy particular, en una transmisión que se realizó a través de las redes sociales y de su canal de YouTube, en lo que fueron las últimas horas del 14 de abril hasta llegar al nuevo día. Quien se refirió a esta celebración, repasó su historia en el club y habló de la actualidad deportiva e institucional fue el presidente Luis Spahn.

El máximo titular tatengue habló con Antología de Radio Gol (FM 96.7), y comenzó hablando de sus primeros recuerdos con Unión y reveló: "Mi vida y relación con el club nació a los siete años cuando fui a la pileta, año 1968 o 1969. Mi único vínculo era la escuela y entonces me incerté en una institución, en un mundo maravilloso y grandioso, recuerdo que me impactaba ver por las ventajas jugar al Casín. Luego empezó a hacerse una vida cotidiana, porque es como que se hace la casa de uno. Hice gimnasia deportiva, jugué un año al fútbol, donde me dijeron que busque oportunidades en otros lugares (risas), natación. Uno hace vínculos y comienza a sentir al club como suyo".

"No tengo camisetas y ahora hay problemas de talle (risas). Hace 12 años fui y compré 110 camisetas, valía 200 pesos y las liquidaban que eran por el centenario del club, hoy me quedan 40, las usé para regalar, me pareció lindo tenerlas por ser algo histórico por el centenario del club, pero soy muy ajeno a guardar cosas, incluso las camisetas. No tengo ninguna camiseta de fútbol en mi casa, recibo de muchas instituciones y se las cedo a colaboradores o conocidos", admitió en otra parte de la charla.

Sobre los diferentes sentimientos que tuvo en los años como presidente, reconoció: "El momento más triste fue el fallecimiento de Diego Barisone, me hizo mucho mal. El descenso fue una situación que no fue tan violenta ya que no íbamos logrando resultados y nos imaginábamos como una circunstancia y llegó. Mientras que los de alegría, el ascenso con Madelón fue tan anticipado que se veía venir. El primer ascenso de 2011 fue impactante por la alegría de la gente, clasificar a una copa, fue vibrante el triunfo contra Independiente del Valle. Pero hay muchos momentos. Alguien dijo que la vida es un conjunto de momentos y todo nos enriquece".

Cuando se le preguntó por el reemplazante de Leonardo Madelón como entrenador, contó: "No pasa nada, estamos trabajando, no soy mucho de contar las cosas, hay tres en primera línea y hay una reserva, gente que nos parece interesante y estamos escuchando. El tiempo juega a favor de la institución, les pedimos a los candidatos que hagan una evaluación del plantel, uno no tiene que decidir en dos días ya que tenemos el tiempo a nuestro favor. Evaluarán las alternativas de juego, los puestos a reforzar, lo que nos da una posibilidad para el ensamble entre el objetivo de la institución y la visión de los candidatos sea mucho más afortunada en cuanto al conocimiento y la posibilidad de tener una mejor decisión, no vemos que designar a alguien hoy sea una gran ventaja".

"Nosotros pasamos a tener un plantel con un volumen de juego más interesante, con futbolistas como Elizari, Cecchini, Carabajal y Cabrera, que nos pueden dar otra clase de juego. La política de Leo y el desarrollo en base a los recursos que tuvo se basaba en un gran esfuerzo, en la segunda pelota, en el hostigamiento y eso era una gran entrega física. Pero hay otras cosas que no quiero ventilar pero voy a dar una punta para que sepan. Tenemos una foto, que no habrá fútbol en abril y mayo, con variables fundamentales como si vamos a tener un torneo de 30 equipos, si será de 20 o 22. Estamos analizando a todas esas circunstancias", destacó en otra parte de la charla.

Spahn.jpg El presidente Luis Spahn se refirió a la partida de Leonardo Madelón de Unión.

Más adelante se lo consultó por la relación con Madelón y dijo: "Entiendo que bien, teníamos nuestra forma de convivir, con respeto, muchas veces la gente lo puso en duda. El club se politizó malignamente en los últimos dos o tres años y se le lleva al socio mucha mentira en función de lastimar al socio, y cuando lo hacen lastiman al corazón del club. Hubo consignas electorales que si ganaba Leo no venía y decidió hacerlo antes para planificar su trabajo, las puertas están abiertas para un regreso, se exigió muchísimo y le generó dudas. Pero este plantel tuvo partidos excelentes, como el de Mineiro, con un gran nivel técnico y entrega. Contra River podríamos haber ganado, con Argentinos que venía puntero hicimos un gran partido. Quizás no sintió el compromiso o identificación, ya que luego el equipo bajó el nivel. Y cuando un técnico no logra los resultados pierde un poco la confianza, siente que no le llega, con un problema de actitud, compromiso o identificación. La tarea del entrenador es muy dura".

Luego se le preguntó sobre si tiene certezas de cuándo se retomará la Sudamericana y expresó: "Estamos todo en una gran incertidumbre, no sabemos cuándo volvemos a trabajar y a circular, en el fútbol pasa lo mismo, con la particularidad que no tiene la imperiosa necesidad de un taxista, un metalúrgico o empleado de comercio para volver a trabajar, creo que tendrá un recaudo de reinicio con un grado de mayor seguridad. Tengo la impresión que tendremos que esperar para ver cómo se determina esto. A nivel internacional pasará lo mismo, quizás se termine de jugar la Sudamericana en el último trimestre en una forma apretadita. Quizás mañana aparece una vacuna o remedio efectivo y en 15 días cambia todo, mientras que otros dicen que esta pandemia costará un año o un año y medio superarlo. Por eso hay que ver qué dicen los especialistas sobre cómo atravesar esta situación".

También opinó sobre los contratos que vencen el 30 de junio y tiró: "Creo que los que toman decisiones a nivel nacional e internacional tendrán que tomar una decisión antes de esa fecha. Hay una cláusula clásica en los contratos de los jugadores que dice que están sometidos sus vínculos a una durabilidad de un tiempo específico y en caso de que no se termine la competencia, hasta que finalice la temporada en curso. Creo que en un 99.9% de los casos es que se queden hasta que termine la Copa de la Superliga, pero todo va a ser distinto y habrá que buscar soluciones en base a las circunstancias sanitarias que se presenten".

El tema sueldos es otro de los puntos importantes, sobre lo que opinó: "Estamos gestionando el cobro de la totalidad, hay un compromiso de mantenerlo a corto plazo, garantizan el pago de este mes y el mes que viene las empresas de televisión. Pero la economía del club es global y los jugadores y el cuerpo técnico tiene una importancia gravitante por los valores de los contratos, pero el fútbol incluye marketing, cancheros, oficinas de socios, seguridad, lo que indica que nuestro club tiene un globo enorme con pequeños satélites que son otras actividades y con un gran satélite que es la educación que tiene una economía cerrada para lo que es el andar de la institución. Por eso nos vamos a encontrar con limitaciones, la cobranza a socios que era puerta a puerta no existe más, se verá afectada. Estamos buscando soluciones tecnológicas, para que la gente pague de su casa, y sabemos que habrá gente que tendrá un traspié económico muy importante. Trabajaremos con limitaciones de pagos para lograr la supervivencia y superar el temporal".

En otro tramo se le preguntó sobre si el club podrá dejar de depender de la dependencia histórica de la billetera de socios caracterizados y dijo: "Las listas que se presentaron en la última elecciones eran conscientes que el club tenía un capital y patrimonio que les iba a permitir eso, ya que si consideraban que tenían que poner uno o dos millones de dólares no se hubiesen presentado. Escuché en audios internos donde reconocían que había muchos jugadores para vender. Un club sin aportes y con un capital deportivo derivó en que se presenten listas".