Podría cambiar la hora del partido entre Unión y Banfield en Santa Fe

Producto de los equipos que juegan por Copa, el Tate es el "comodín", ya que no tiene otra competencia por delante y, en base a las solicitudes de cualquiera, ya sea para mayor descanso, es moneda para ajustar en otros días y horarios.

¿Cuál será la hora del cotejo entre Unión y Banfield?

Mientras se espera la confirmación oficial de la Liga Profesional, ya que no es formal, está chance de que se adelante para las 19. Lo que no se tocaría es el día, cuando tentativamente se pensaba que iría el viernes.

Unión Banfield Federico Vera.jpg Por ahora, el partido entre Unión y Banfield está pactado para el lunes 13, a las 20, en el 15 de Abril. Télam

Detalles que espera conocer el DT Cristian González para la planificación final, aunque una hora de diferencia no generaría cambios. Días de mucha expectativa, ya que si bien no se cumplieron las metas en la primera parte del año, no quedó lejos de la zona de Sudamericana, que sería el objetivo de mínima.

Más ambicioso sería apuntar a la Libertadores. Todo dependerá de la regularidad de cómo se pueda potenciar el plantel a partir de junio, cuando se abra recién el libro de pases. Será un comienzo de torneo de cinco fechas -por ahora trascendieron cuatro- hasta que se frente la actividad oficial por la Copa América de Estados Unidos.