El historial parejo entre Unión y Gimnasia de Mendoza

Unión y Gimnasia de Mendoza se enfrentaron apenas cinco veces con resultados que marcan un absoluto equilibrio

Por Ovación

2 de febrero 2026 · 08:53hs
Unión y Gimnasia de Mendoza protagonizan un breve, pero muy parejo historial.

Unión y Gimnasia volverán a verse a las caras en la máxima categoría del fútbol argentino después de 48 años. Y es que el último enfrentamiento en Primera División se dio en el Torneo Nacional 1978.

La primera vez que el Tate y el Lobo Mendocino se vieron las caras fue por la final del Torneo Regional 1972. En el partido de ida jugado en Santa Fe, Unión se impuso por 4-2 con goles de Luque, Vigo y Bonaveri en dos ocasiones.

Mientras que en el partido de vuelta que se jugó en Mendoza, Gimnasia goleó al Tate 3-0 y de esta manera, el elenco mendocino se clasificó para jugar el Torneo Nacional.

Por su parte, en Primera División se enfentaron en el Torneo Nacional 1978. En la primera rueda igualaron 1-1 en Mendoza y en la segunda rueda en el 15 de Abril el Tate se impuso 2-0 con goles de Mazzoni y Moreno.

En tanto que el último partido entre Unión y Gimnasia de Mendoza fue por Copa Argentina 2024, en lo que fue triunfo del Lobo mendocino por 2-1 con goles de Silba y Solís, marcando para el Tate Bruno Pittón.

Unión Gimnasia de Mendoza historial
