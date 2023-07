Por pedido de su DT, Unión buscaría el retorno de Lucas Gamba

De todos modos, la situación no es nada sencilla, ya que Gamba tiene contrato con Central Córdoba hasta diciembre y es titular en el equipo que dirige Leonardo Madelón. Por lo cual, está claro que el Ferroviario no pretende desprenderse del delantero , dado que es su goleador con cinco tantos, además de ser el máximo asistidor con cinco asistencias. Incluso parte de su contrato es abonado por la Liga de Quito.

Así las cosas, no parece fácil la negociación, no obstante, Unión tomaría contacto con el jugador para ver si tiene ganas de retornar. No hay dudas de que Gamba guarda el mejor de los recuerdos de su paso por el Tate y siempre se mostró abierto a la chance de volver a ponerse la camiseta rojiblanca. Y la presencia del Kily en el banco es un plus más a la hora de tomar una decisión.

No obstante, está claro que no depende del jugador, ya que tiene por delante seis meses más de contrato. Diferente sería, si Gamba tuviera el pase en su poder o hubiese finalizado el vínculo con el elenco santiagueño. Más allá de lo complejo que resulte, la idea de la dirigencia tatengue por pedido del Kily, es la de hacer el intento, para ver si el delantero de 36 años puede pegar la vuelta.