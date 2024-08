¿Por qué no están ya en Unión los refuerzos que dice tener Kily González?

En realidad, la deuda que Unión tiene es con el representante Pascual Lezcano, sobre la cual no hay demasiadas precisiones, más allá que es mucho más abultada que los 300.000 dólares de los que habló el presidente Luis Spahn en la Asamblea del final del 2023.

Para Unión resulta clave levantar esta inhibición para poder sumar a los refuerzos que pretende Cristian González, quien pretende como mínimo reemplazar a Federico Vera y Mauro Luna Diale, los dos jugadores que se fueron en estas últimas semanas, uno a Independiente y el otro al Ajmat de Rusia, respectivamente.

En las últimas horas se conoció que Unión recibió un millón de dólares, de una parte del pago que debía realizar Boca por la compra de Kevin Zenón. En función de las dos cotizaciones del dólar, es que una cantidad muy importante de esa cifra será utilizada para pagarle a Lezcano para levantar la inhibición en FIFA.

Cristian González fue quien izó la bandera de la bronca y el fastidio por esta situación. Incluso, tras el partido frente a Racing, en Avellaneda, soltó una frase que hizo mucho ruido, cuando destacó: "Yo ya sé qué tengo que hacer".

Esto fue refrendado por el mismísimo capitán Claudio Corvalán, cuando en la previa del partido frente a Rosario Central, el cual no lo pudo jugar por suspensión, reconoció en diálogo con TNT Sports que tuvieron que convencerlo de que no dé un paso al costado.

Luego. llegó la reunión con el presidente Luis Spahn, y Kily González bajó un poco las revoluciones de sus declaraciones. Sin embargo, cuando se le preguntó por el mercado de pases en relación a la inhibición, destacó que él ya tiene a los refuerzos, tirando toda la responsabilidad a los dirigentes de que puedan desactivar esta situación en FIFA.

Los refuerzos que brillan por su ausencia en Unión

Pero lo concreto es que hasta aquí llegó solamente José Vanetta, quien no pudo ser considerado por esta restricción, más allá que no se sabe en qué situación está para Kily González. Pero si Kily González tiene a los refuerzos, ¿por qué ya no están trabajando en Unión como lo hicieron por ejemplo los de Independiente antes de levantar la inhibición?

Vale recordar que Independiente contó con sus refuerzos antes de levantar la inhibición, dos o tres semanas antes, entre ellos Federico Vera. Todos ellos pudieron debutar recién en la victoria ante Estudiantes, pero la realidad es que ya tenían varios entrenamientos junto a sus compañeros.

En Unión está entonces la duda, sobre si hay certezas ciertas de levantar la inhibición o bien se considera que el mercado de pases podría pasar sin poder destrabar esta situación, o en realidad Kily González no tiene los refuerzos, y fue solamente un nuevo mecanismo para seguir presionando a los refuerzos de que puedan solucionar este conflicto. Por lo pronto, el club no hace ningún tipo de ruido en el mercado de pases.