Lo que el hincha de Unión debe saber para el partido ante Argentinos en el 15 de Abril

Unión sigue prendido en los primeros puestos de la Liga Profesional, por eso se espera que el lunes que viene, los hinchas vuelvan a llenar el 15 de Abril para el partido ante Argentinos Juniors por la 11ª fecha. Si bien el horario no favorece demasiado (18.45), los fanáticos siempre se las arreglan.

Sobre todo, porque que el Tate viene haciéndose muy fuerte en Santa Fe y asoma como propicio dar otro golpe ante un rival que viene de ser eliminado en la Copa Argentina. Un montón de condimentos para una previa a todas luces.

Detalles para los hinchas de Unión

Es así como el club emitió el tradicional comunicado con los detalles de la venta de entradas y el control para el compromiso del lunes que viene, desde las 18.45, con arbitraje de Facundo Tello. Aquellos que quieran ir, tomen nota:

Tribuna Unión 2.jpeg Unión brindó detalles de la venta de entradas para el partido contra Argentinos. UNO Santa Fe | José Busiemi

Partido: UNIÓN frente a Argentinos Jrs.

Día de partido: Lunes 19 de agosto de 2024

Partido de Primera División: 18.45 horas

Apertura del Estadio: 16.45 horas

Oficina de Socios:

Jueves y viernes de 9.00 a 19.00 horas

Sábado cerrado por feriado nacional

Domingo y lunes cerrado

IMPORTANTE:

– LOS SOCIOS INGRESAN CON CARNET Y CUOTA AL DÍA (agosto).

– TRAER DNI.

– SOCIOS QUE NO TENGAN LA CUOTA AL DÍA NO PODRÁN INGRESAR. NO HABRÁ MÁS RETENCIÓN DE CARNETS, PUDIENDO REGULARIZAR EN EL MOMENTO A TRAVÉS DE CAUNION.BOLETERIAVIP.COM.AR E INGRESAR.

– CARNETS IRREGULARES CON FALLAS SERÁN RETENIDOS. PODRÁN INGRESAR CON SU DNI.

» PLATEAS PARA SOCIOS

VENTA

– Venta online a través https://caunion.boleteriavip.com.ar/

– En boletería sobre Bv. Pellegrini el lunes desde las 13.00 horas

PRECIOS:

PLATEA SUDOESTE: $24.000

PLATEA ALTA: $21.000

PLATEA REDONDA: $15.500

» GENERALES NO SOCIOS

VENTA

– Venta online a través https://caunion.boleteriavip.com.ar/

– En boletería sobre Bv. Pellegrini el lunes desde las 13.00 horas

PRECIOS

ENTRADAS GENERALES PREFERENCIALES (INGRESO POR CÁNDIDO PUJATO Y LÓPEZ Y PLANES): $15.000

JUBILADOS, PENSIONADOS Y DAMAS: $7.500

MENORES DE 11 AÑOS (INCLUSIVE) DEBEN ABONAR EL SEGURO CORRESPONDIENTE: $4.000

» PLATEAS NO SOCIOS

VENTA

– Venta online a través https://caunion.boleteriavip.com.ar/

– En boletería sobre Bv. Pellegrini el lunes desde las 13.00 horas

PRECIOS

PLATEAS ALTA: $36.000 (incluye entrada gral.)

PLATEA REDONDA: $30.500 (incluye entrada gral.)

CALLES – INGRESOS

– POPULAR SOCIOS (Ingreso por Cándido Pujato y López y Planes)

– POPULAR NO SOCIOS (Ingreso por Cándido Pujato y López y Planes)

– PLATEAS REDONDA Y SUDOESTE (Ingreso Av. Perón y Bv Pellegrini)

– PLATEAS SUDESTE, PALCOS, PREFERENCIAL, PLATEAS ALTAS Y CODO DE DAMAS (Ingreso Bv. Pellegrini y López y Planes)

– SECTORES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

. Discapacidades motrices: Platea Redonda por Portón 9, sobre Bv. Pellegrini (cupos limitados)

. Otro tipo de discapacidad: Portón nº 7, sobre Cándido Pujato

INFORMACIÓN ADICIONAL:

– MENORES DE CINCO AÑOS (INCLUSIVE): ACOMPAÑADO DE UN ADULTO SOCIO NO ABONAN PLATEA. LOS NO SOCIOS DEBERÁN ADQUIRIR EL SEGURO DEL MENOR Y LOS SOCIOS INGRESAN CON CARNET Y CUOTA AL DÍA.

– EL CODO DE DAMAS Y JUBILADOS ES EXCLUSIVO PARA SOCIOS