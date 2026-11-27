Unión tiene hoy su último entrenamiento y luego entra en receso hasta el 26 de diciembre. La dirigencia negocia por Cuello y Tarragona y busca nuevos refuerzos.

El mercado de pases será el centro de la actividad en Unión desde este viernes, cuando el plantel quede de vacaciones. Antes del regreso a los entrenamientos, fijado para el 26 de diciembre, la dirigencia buscará acercar posiciones con Cristian Tarragona y Brahian Cuello y avanzar en la búsqueda de jugadores para el equipo que proyecta Leonardo Madelón para 2027.

El receso empieza con dos decisiones pendientes

La práctica del hoy será la última antes de la licencia. En la recta final del trabajo, el Tatengue disputó una serie de amistosos con 9 de Julio de Rafaela en los que tuvieron minutos Cuello y Tarragona. Ambos forman parte del equipo que proyecta Madelón y sus continuidades todavía están en negociación.

Del arco al ataque, dónde quiere incorporar Unión

Para el arco, la dirigencia tiene dos nombres sobre la mesa. Matías Tagliamonte, de Racing, encabeza la lista y ya conoce el club por su paso anterior. Facundo Altamirano, de San Lorenzo, es la otra opción que analiza el Tatengue.

El pedido de Madelón incluye además un marcador central y un lateral izquierdo para la defensa. En la mitad de la cancha, el técnico busca un volante central y uno o dos futbolistas para jugar por afuera. Con el arquero, esa lista reúne entre cinco y seis posibles incorporaciones.

La planificación también contempla sumar un delantero. Si la dirigencia avanza por ese puesto y por los dos volantes externos, Unión podría incorporar hasta siete jugadores en este mercado.