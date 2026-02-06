Uno Santa Fe | Unión | Unión

El uno por uno de Unión en la caída frente a Central Córdoba

Unión jugó un mal partido y es muy poco lo que se puede rescatar de manera individual en la formación rojiblanca que perdió con el Ferroviario

6 de febrero 2026 · 23:48hs
Matías Mansilla (5): Poco que hacer en el gol, la única acción en la que debió intervenir fue cuando tapó un remate dentro del área de Tijanovich. De todos maneras, el arquero de Unión viene transmitiendo seguridad.

Lautaro Vargas (4): No está atravesando un buen presente, le cuesta progresar en ataque, que es su principal característica, ya que en la marca otorga algunas ventajas.

Maizon Rodríguez (3): Muy flojo partido, en el primer tiempo se equivocó dentro del área y casi es gol de Tijanovich y en el gol de Central Córdoba la pelota termina cayendo detrás suyo.

Valentín Fascendini (4): Bajó mucho su rendimiento en relación al año pasado, no se lo nota seguro y cuando sale lejos queda mal posicionado. Terminó siendo reemplazado por lesión.

Bruno Pittón (4): Si bien no cometió errores puntuales, está claro que la inactividad le pasa factura, le está faltando frescura para pasar al ataque por sorpresa.

LEER MÁS: Unión perdió la memoria y sufrió una dura derrota ante Central Córdoba

Julián Palacios (4): Sacrificio y actitud en el despliegue físico, pero muy poca claridad a la hora de resolver en los metros finales. No tuvo frescura para pesar en ataque y por ello fue suplantado.

Rafael Profini (5): Venía de ser la figura de Unión en la goleada ante Gimnasia de Mendoza, pero no pudo repetir esa actuación. De todos modos, redondeó una actuación discreta.

Mauro Pittón (6): Terminó siendo el jugador más regular, siempre bien ubicado en la zona media. Sin descollar, con oficio le alcanzó para estar un escalón arriba de sus compañeros.

Mateo Del Blanco (4): No pudo desbordar nunca por el carril izquierdo ni meter algún centro preciso. Le faltó ingenio para superar a su marcador y terminó siendo reemplazado.

Cristian Tarragona (3): Un partido para el olvido, resolvió siempre mal, a contramano de la jugada. Venía de jugar un buen partido, pero en esta oportunidad recurrió en errores llamativos.

LEER MÁS: Pittón dio la cara tras otra caída de Unión: "Hicimos un gran esfuerzo, pero no alcanzó"

Marcelo Estigarribia (5): Ganó algunas veces por arriba, de hecho la jugada de mayor peligro fue un cabezazo suyo que Aguerre terminó desviando al córner. Y además asistió a Tarragona en la primera etapa.

Santiago Grella (-): Venía de jugar muy buenos minutos ante Gimnasia de Mendoza, pero en un contexto diferente y con el resultado adverso no logró meterse en el partido.

Misael Aguirre (-): Al igual que Grella, participó poco en el encuentro ya que no tuvo espacios para aprovechar su velocidad y terminó chocando en ataque.

Juan Pablo Ludueña (-): Contra Gimnasia de Mendoza había sido el mejor defensor de Unión, volvió al banco y le tocó ingresar para reemplazar a Fascendini, pero no mostró la solvencia y el aplomo del cotejo anterior.

Agustín Colazo (-): Pocos minutos en cancha, pero está claro que no atraviesa un buen momento y esa racha de tres goles seguidos el año pasado, quedó muy lejos en el tiempo.

Nicolás Palavecino (-): Ingresó junto con Colazo, cuando el equipo se mostraba confuso en ataque y en consecuencia no tuvo chances de protagonizar alguna acción de peligro.

