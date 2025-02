¿Qué dijo el ayudante del DT de Unión en conferencia de prensa?

En el inicio reconoció que "más allá de la inferioridad numérica, se vio ese amor propio, rebeldía y sacar esto adelante, es normal, hay rotación y no tenes margen de error".

Más adelante admitió que "esa ansiedad en el primer tiempo nos hizo quedar largo, Rafael durante sus inferiores fue volante central, muchas veces en las prácticas lo utilizamos allí, confiamos en su personalidad, necesitábamos un volante que retresa y sostenga la jugada, es un chico que tuvo para irse, se quiso quedar a pelearla, es normal que tenemos que trabajar, nos gana esa ansiedad de ganar de local".

Con referencia a la lesión de Paz, expresó que "lo de Paz confiamos que sea un esguince fuerte por lo que nos dijeron, el grupo esta dolido por el comienzo del torneo, va tomando conciencia de lo que requiere, nos deja tranquilo, se vio esa rebeldía y amor propio, los nuevos se irán acoplando a lo que pide el entrenador".

Sin goles en contra

"Mantener el arco en cero nos llevó a competir desde que estamos en Unión, en la cancha me dio la sensación que no era para roja para Pardo, no entendí porqué se demoró tanto si dijo el árbitro que sacó la pierna antes del choque, tendría que verla más para hacer otro análisis".

Mantener a Profini todo el partido

"Profini estaba bien, lo metimos más cerca de los centrales en el segundo tiempo, consideramos que Ludueña podía ingresar, después nos quedaba un cambio, confiamos mucho en los chicos de Unión y en el carácter que demostramos desde que llegamos al club".

Y luego, refrendó: "Estamos convencidos que la forma nuestra nos llevó a competir mucho tiempo, el cambio de esquema fue una necesidad por los jugadores que vinieron, a veces pensamos que la ansiedad de tener que ganar, los comentarios no influyen, hace un mes que arrancó el torneo, tenemos que tener paciencia, es una adaptación nuestra, que se vayan cuatro titulares hay que darse el tiempo de trabajar, el año es larguísimo y si algo nos deja tranquilo es lo de hoy que nos hace sentir identificados".

Antes de su despedida no dudó en afirmar que "lo que necesita el equipo es descansar, más allá de la necesidad de ganar, tenemos que recuperar energías, les pasa a muchos equipos, tenemos que jugar el domingo, hay que hablar mucho con ellos, es entendible lo de la gente, exige por lo que ve en la cancha, descansar y charlar mucho".