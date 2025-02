Kily González, tras el empate de Unión: "Recuperamos el corazón"

El DT de Unión, Cristian González, habló por fuera de la conferencia de prensa al estar expulsado. "Mis jugadores están a muerte conmigo y me lo demostraron", tiró

Cristian González, DT de Unión, al ser expulsado, no pudo participar de la protocolar conferencia de prensa que exige la organización.

"La verdad que de lo que venimos haciendo se vio un mejor equipo, lo intentamos, cambió la situación con una expulsión, pero el equipo se vació, hizo mucho esfuerzo y no pudimos ganar el partido que es lo que queríamos", sostuvo de movida.

Y luego, sobre su expulsión, destacó que "le dije al árbitro por la patada a Nico Paz que era responsable, estaba predispuesto de una manera rara".

Más adelante subrayó que "creo que en el primer tiempo si estábamos más finos hubiéramos hecho un gol, hay que seguir, lo importante es que recuperamos el corazón, el equipo se entregó, intentamos asociarnos de una manera diferente, partido bastante bueno pero nada te llena si no ganas el partido".

En referencia a la elección de Profini como titular, Kily disparó: "Rafa es un chico que jugó en inferiores en esa posición, lo probé y salió una de las figuras del partido, había muchos chicos del club, se entregaron al máximo, se vaciaron y es lo que me deja satisfecho más allá de que no se pudo ganar el partido".

Ahora viene Huracán con poco descanso y el estratega apuntó que "esto es así, el calendario es así, no me gusta, hicimos un esfuerzo muy grande, buscaremos el mejor equipo. No creo tiene un esguince, le harán un estudio".

La expulsión de Pardo

"Es una jugada a discutir no puede hacerlo de esa manera, de todo se aprende. Trabajo con todos los jugadores y tengo en la cabeza lo que voy a armar contra Huracán, lo más importante es recuperar energías y llegar de la mejor manera".

Y luego volvió sobre Merlos: "No me gustan cuando se comen el personaje, nunca tuvo un problema conmigo, siempre buena onda, le hice un gesto y se ve estaba con la reacción de querer echarme y eso es lo que sucedió".

Volver a la disposición táctica con cinco atrás

"Buscamos tener el funcionamiento que nos caracterizaba, todo el mundo nos cuestiona los sistemas, lo mejoramos, en el segundo tiempo el equipo atacó, la actitud siempre estuvo, muchos son pibes del club, otros se están poniendo a punto, a todos les está pasando lo mismo".

Antes de retirarse, dijo que "a la gente de Unión no le puedo decir nada, quieren ver ganar al equipo, tuvimos esa expulsión que nos perjudicó en el partido, después están los otros, los cobardes de redes sociales, está instalado en el mundo, mis jugadores están a muerte, todos juntos, me lo demostraron, será así para el final, me tengo que hacer cargo por el funcionamiento y empezar a ganar los partidos".