¿Qué dijo Espinoza sobre el penal que cobró en contra de Unión?

"Estuvimos hablando un rato con el arquero de Unión y su ayudante, él me dice que es la manera de cubrirse pero le pega en la cabeza. Después hablamos más tranquilos al final", dijo.

Y después, amplió: "El VAR no me llama porque confirma la acción cuando relato y lo cobro, ellos dicen que toman impulso pero impacta sobre la cabeza de un adversario y no es la manera".

LEER MÁS: Unión se sobrepuso a Espinoza y al VAR para sumar un empate valioso

Espinoza también recordó sobre el final que "el arquero de Lanús juega primero el balón, es la intención lícita por eso nos estiramos un rato pero no hubo penal".

Las preguntas volvieron sobre el choque que decantó en penal para el Granate: "En la disputa hay que tener cuidado donde impacta la rodilla, ellos no se tienen que cubrir así, por eso sancionamos, es tema fue la altura y el impacto en la cara lo consideré temerario".

Antes de retirarse, consideró que la regla que se estrena esta fecha donde solamente se permite el diáologo con el capitán del equipo va a beneficiar a todos. Al respecto, subrayó: "Estuvo bueno porque venían a hablar de uno, es para beneficio de nuestro fútbol y hay que cuidarlo entre todos sino vamos por mal camino. Es una buena medida para cuidar el espectáculo".