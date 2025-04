Qué dijo Luis Spahn sobre la búsqueda del nuevo DT de Unión

Mientras Nicolás Vazzoler continúa como entrenador interino, Unión sigue trabajando en la búsqueda del reemplazante definitivo de Cristian González. En medio de un momento determinante en la Copa Sudamericana y con el torneo local aún en marcha, el presidente del club, Luis Spahn, habló con Aire de Santa Fe (FM 91.1) sobre cómo se gestiona la sucesión en el banco tatengue, y repasó los motivos que llevaron a la salida del ex DT.

La salida de Kily González en Unión

“El Kily nos dio mucho, pero lamentablemente todo lo bueno que hizo, todos estos años que disfrutamos y toda la inversión que realizamos no la pudimos canalizar en un proceso. Estas cosas inexplicables del fútbol, donde dos más dos es cualquier resultado menos cuatro, llevaron a que perdiera el consenso”, expresó Spahn. “La gente ya no acompañaba, estaba preocupada por los resultados y por el funcionamiento del equipo. Se dio una situación que no era sana de continuar, y entendimos que era razonable entre las partes darle un corte”, agregó.