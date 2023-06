¿Qué dijo el Gallego Méndez de la salida de Santiago Mele de Unión?

De esta manera Santiago Mele, quien se encuentra trabajando con la Selección de Uruguay bajo las órdenes de Marcelo Bielsa (el miércoles fue suplente en el inicio de la era Marcelo Bielsa como entrenador) volverá a Santa Fe, jugaría el partido ante Independiente del sábado 24 de junio, y ya no volvería a vestir el buzo de arquero de Unión.

Santiago Mele.jpg Prensa Unión.

Cuando Sebastián Méndez fue consultado luego del partido ante Newell's sobre la posible salida de Santiago Mele, el entrenador de Unión afirmó: "Para mí atajó bien, el gol fue un rebote corto. Creo y espero que se quede. Me parece que con la salida de Lucas (Esquivel) es suficiente. En la situación en la que estamos hay que pensar en lo deportivo. A Moyano lo conozco desde Godoy Cruz. No pasa por eso. Si termina el campeonato, no quiero que se vaya nadie más. Me llena de satisfacción que lo llame Uruguay. Trabaja muchísimo, es uno de nuestros capitanes, espero que se quede".

Mientras que en las últimas horas, Sebastián Méndez volvió a referirse al tema en una charla que le brindó a LT9 (AM 1150), y destacó: "Pienso lo mismo que dije los otros días, hay que priorizar lo deportivo, la situación es compleja. Pero también está lo que pasó con Lucas Esquivel, está el mercado, está lo económico, y la carrera del jugador. Acá no hay egoísmo".

"Lo único que quiero es que se llegue hasta el final del campeonato para barajar y dar de nuevo, pero si eso no sucede veremos qué opciones manejamos, no me gusta más cortarle la carrera a un jugador, es lo peor que un técnico puede hacer", cerró Sebastián Méndez ante la salida de Santiago Mele de Unión,