Qué ocurrirá con los jugadores que tiene Unión de Boca tras la llegada de Gago

El equipo de Cristian González viene de tres derrotas al hilo que lo relegaron no solo en la tabla de posiciones de la Liga Profesional, sino también en el camino por llegar a las copas internacionales del 2025.

Es que tras las derrotas ante Sarmiento, Central Córdoba y Huracán, Unión quedó a 10 puntos del líder Vélez (antes de que se ponga en marcha la fecha), mientras que en el camino a las copas salió de la zona de clasificados, más allá que virtualmente sigue estando debido al cupo que liberará el campeón del Torneo.

Pero también hay otra situación que tiene pendientes al entrenador Cristian González y a los dirigentes en relación al 2025. El mismo DT, a quien también se le termina el contrato, alertó de la situación que se dará a fin de año en cuanto a la conformación del plantel, ya que hay varios jugadores a los que se les vence el vínculo.

Entre ellos están los jugadores cuyo pase pertenece a Boca, como Nicolás Orsini y Simón Rivero, quienes forman parte del equipo titular de Unión, y Gonzalo Morales, quien a pesar de no haberse podido ganar un lugar entre los 11 siempre dio soluciones con sus importantes goles.

No hay demasiadas certezas sobre lo que será de su futuro, más allá que primero Unión deberá definir su suerte deportiva, ya que no será lo mismo negociar otra vez con Boca si se consigue la clasificación a una copa que si no se lo logra. Incluso, esto sería importante para confirmar a Kily González como DT.

Fernando Gago, el condicionante que tiene Unión con Boca

En Boca llegó Fernando Gago, y antes de emprender una negociación con los dirigentes de Boca para extender los vínculos habrá que ver cuál es el análisis del nuevo DT, para determinar si los tendrá o no en cuenta para la próxima temporada.

Unión no tiene opción de compra por Simón Rivero, quien llegó en la negociación por la venta de Kevin Zenón. Sí las tiene por Orsini y Morales, aunque son muy elevadas y están lejos de las posibilidades económicas del club, que tampoco estaría dispuesto a ejecutarlas.

Por lo que se pudo saber, los dirigentes de Unión harían negociaciones con Boca para la continuidad de los tres, más allá que será determinante primero saber qué será del futuro de Kily González, y la suerte deportiva en cuanto a si logrará o no una clasificación a una copa internacional.

La empresa no parece sencilla y dependerá mucho de la fuerza que puedan realizar los jugadores. Sin embargo, la principal traba hoy estará en el diagnóstico que realice Fernando Gago, para determinar si los tendrá o no en cuenta de cara al 2025 deportivo.