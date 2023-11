LEER MÁS: Los detalles del operativo de seguridad para Unión-Tigre

"Mi representante está negociando con Luis (Spahn), obviamente que no quiero cagar al club, yo soy jugador del club, no lo quiero cagar, se tienen que poner de acuerdo entre ellos dos para arreglar y que todo quede claro. Y seguramente voy a firmar un año más en Unión", manifestó el pasado 6 de mayo Franco Calderón, tras el empate de Unión ante Godoy Cruz.

Pero el 22 de mayo, tras la victoria de Unión ante Central Córdoba, no fue tan rotundo con su declaración, y cuando se le preguntó por su futuro, indicó: "Del contrato no tengo más qué hablar, porque después que dije eso ("no voy a cagar a Unión") no se volvieron a comunicar. Por el momento no voy a tocar ese tema, mi cabeza está en lo deportivo. La verdad no quiero decir una cosa que me comprometa, pero voy a transpirar la camiseta hasta que alguien decida o me toque irme".

Franco Calderón.

Desde ese momento, Franco Calderón no volvió a referirse a su futuro, más allá que en el último mercado de pases estuvo a punto de marcharse con el pase en su poder a Argentinos Juniors, en una operación por la cual a Unión le quedaría cerca de 1 millón de dólares en concepto de resarcimiento económico.

Sin embargo, esa alternativa luego de desvaneció y Franco Calderón, quien ya había retirado sus pertenencias de Casasol, en lo que había generado un enojo en el DT Cristian González, tuvo que volver, pedir las disculpas del caso para ser considerado por el DT de Unión.

Y en los días previos a la final a todo o nada ante Tigre, desde el otro lado de la cordillera se indica que Franco Calderón ya llegó a un acuerdo para convertirse en nuevo jugador de Universidad de Chile, y que se iría en calidad de libre.

No se destaca en cuanto a un cargo por la operación, el cual podría significar un resarcimiento económico para Unión, lo que se ajustaría más a lo que en su momento Franco Calderón destacó de "no cagar" al club. Por ahora, según se pudo saber, el defensor se marcharía sin dejarle ni un peso a la institución que lo formó, pero que no supo cuidar su patrimonio con la firma de un nuevo contrato.