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Unión, atento al mercado: Mateo Del Blanco en la mira de Europa

Mateo Del Blanco aparece en el radar de clubes de Francia, Italia y España. En Unión siguen de cerca la situación, aunque no hay ofertas formales.

Ovación

Por Ovación

19 de abril 2026 · 19:34hs
Unión, atento al mercado: Mateo Del Blanco en la mira de Europa

Prensa Unión

En medio de la búsqueda de equilibrio económico, Unión observa con atención el futuro de una de sus piezas más valiosas: Mateo Del Blanco. El lateral izquierdo, de buen presente y proyección, comenzó a despertar interés en el fútbol europeo de cara al próximo mercado de pases.

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Según trascendió, el defensor de 23 años figura en carpeta de varios equipos del Viejo Continente. Entre ellos aparecen el Olympique de Lyon, el Toulouse, la Fiorentina y el Sevilla, que siguen de cerca su evolución.

Interés que crece, pero sin propuestas concretas

En las oficinas de López y Planes reconocen el interés, aunque bajan el tono: por ahora no hay ofertas formales sobre la mesa. La postura es clara: solo analizarán una posible salida si aparece una propuesta que se acerque a las pretensiones económicas del club.

Del Blanco tiene una cláusula de rescisión fijada en 3,5 millones de dólares por la totalidad de su ficha, un número que marca el piso de cualquier negociación (a Unión le quedarían 2,5 millones de dólares limpios).

Un nombre que ya había sonado

No es la primera vez que el defensor aparece en el radar internacional. Incluso fue vinculado con el Chelsea, donde juega Enzo Fernández, aunque cuestiones reglamentarias podrían dificultar una eventual llegada a la Premier League.

Mateo Del Blanco

Además, en el último mercado también hubo sondeos desde Sudamérica: Corinthians y Red Bull Bragantino mostraron interés, al igual que River Plate.

Presente y proyección

Desde su debut en 2024, Del Blanco se consolidó como una de las piezas más confiables del equipo. Lleva 55 partidos con la camiseta rojiblanca, con un aporte ofensivo que también marca su evolución: suma 3 goles y 8 asistencias.

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Su rendimiento, sumado a su juventud, lo posiciona como uno de los activos más importantes del club.

Mientras el mercado empieza a moverse, en Unión siguen expectantes. Saben que Del Blanco puede ser una de las llaves para equilibrar las cuentas, pero también una baja sensible desde lo futbolístico. La decisión final dependerá, como siempre, de los números.

Unión Del Blanco Europa
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