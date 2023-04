Quiénes asoman como candidatos a suceder a Munúa en Unión

Unión atraviesa un delicado momento deportivo, ya que hace 15 partidos que no gana fuera de Santa Fe, solo festejó una vez en lo que va del 2023, y se cae a pedazos no solo en la tabla de posiciones en la Liga Profesional, sino también en la de los promedios, con un Gustavo Munúa que ya parece habérsele terminado el crédito como DT.

En las últimas horas se multiplicaron los reclamos para con los dirigentes, sobre todo con Luis Spahn, para que tome la decisión de terminar con el ciclo de Gustavo Munúa, ya que el equipo no muestra respuestas anímicas y futbolísticas, y los resultados no aparecen.

Vale recordar que Gustavo Munúa llegó con el crédito agotado al final de la temporada anterior, debido a que no se consiguieron los objetivos y Unión estaba metido en el medio de la misma crisis que sigue atravesando. Pero entre la secretaría técnica que comandaba Roberto Battión y Luis Spahn convencieron al resto para que el uruguayo siga encabezando el proyecto.

El mercado de pases no fue acorde a lo esperado, los resultados no llegaron, no se pudo ganar el Clásico Santafesino ante Colón como local, a pesar de haber llegado como favorito y de haber empezado arriba en el marcador, profundizando la crisis deportiva, y el poco crédito de Gustavo Munúa en su cargo de entrenador.

Lo concreto es que Luis Spahn respalda a Gustavo Munúa por el simple hecho que en caso de echarlo debería pagarle todo el contrato, lo que sería un golpe muy duro para la economía del club. Con lo cual el duelo ante Belgrano es la ocasión propicia para que el 15 de Abril brinde su veredicto, con lo cual en caso de un mal resultado la situación sería imposible de sostener para el uruguayo, quien se vería obligado a dar un paso al costado, en una salida que sería a costo cero para el club.

UNO Santa Fe reveló que los dirigentes de Unión ya comenzaron con el plan para reemplazar a Gustavo Munúa. Incluso, un importante dirigente rojiblanco visitó las oficinas de Christian Bragarnik, con lo cual se empezaron a hacer conjeturas en torno a un posible retorno de Leonardo Madelón, quien tiene poco crédito como DT de Central Córdoba, mientras que también en la danza se incluyó a otros DT de esa escudería como Sebastián Méndez, Jorge Almirón y la dupla Orsi-Gómez.

Este medio, en tanto, constató que existió una llamada para Luca Marcogiuseppe, quien estuvo a punto de integrar el cuerpo técnico junto a Carlos Ruiz en Arsenal, pero por motivos personales no continuó con ese desafío antes del estreno en la Liga Profesional. En los últimos días llegó a un acuerdo con Jonathan Bottinelli, excapitán de Unión, para conformar una dupla técnica.

En tanto que desde Radio Gol (FM 96.7) se informó que desde el grupo que representa a Carlos Tevez (Adrián Ruocco) se comunicaron con los dirigentes de Unión para ofrecerlo en caso de no continuar con el ciclo de Munúa, en lo que en caso de darse sería un efecto muy importante que se lograría, por la importancia del nombre del Apache y por los buenos antecedentes que dejó dirigiendo a un plantel de jóvenes en Rosario Central.