Cuál es el respaldo que tiene Gustavo Munúa como DT de Unión

"Tuve mucho respaldo del presidente, intentamos aislarnos, pero hay cosas que llegan, no hay que dar vueltas. Es parte del trabajo, hay que saber interpretar las situaciones y el perfil de plantel que tenemos, creo que el proyecto de Unión es ambicioso e ilusionante. Hablamos en la semana, hablamos seguido, fue una semana que no hay que hacerla asidua, sentí las ganas de dar vuelta la situación", remarcó Gustavo Munúa, revelando el respaldo de Luis Spahn en un momento muy particular de su ciclo al frente de Unión.