Quilmes se bajó y en Unión esperan: el futuro de Corvalán, en suspenso

Quilmes se bajó de la pelea y, sin propuestas concretas en el mercado de pases, Claudio Corvalán está cada vez más cerca de continuar en Unión hasta diciembre.

19 de enero 2026 · 15:06hs
UNO Santa Fe | José Busiemi

En medio de un mercado de pases que avanza y se achica, el futuro de Claudio Corvalán aparece cada vez más claro. Sin ofertas formales y con negociaciones enfriadas, el defensor podría cumplir su contrato en Unión, que vence a fines de este año, pese a que su salida parecía cercana semanas atrás.

Quilmes se bajó y el mercado no respondió

Durante los últimos días, Quilmes surgió como una alternativa concreta, pero finalmente desistió de avanzar por el marcador central. Desde ese momento, no aparecieron nuevos interesados con propuestas firmes, lo que modificó de manera sustancial el escenario para el futbolista y para la dirigencia rojiblanca.

Desde la conducción de Unión, la única propuesta formal fue abonar tres meses del contrato restante para acordar una rescisión anticipada. Sin embargo, el entorno del jugador sostiene que no hubo nuevos contactos tras esa oferta inicial, lo que terminó de enfriar cualquier posibilidad inmediata de salida.

Unión y un contrato que podría cumplirse hasta diciembre

En un primer momento, Corvalán pretendía seis meses de contrato como condición para desvincularse. Pero la falta de alternativas y el cierre progresivo del libro de pases hacen que esa postura pierda fuerza. Hoy, la permanencia del defensor en Unión aparece como el desenlace más probable, al menos hasta el final de su vínculo en diciembre.

