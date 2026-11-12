Lucas Menossi termina su contrato y tampoco seguiría en Unión

Unión empieza a delinear el plantel para el 2027 y Lucas Menossi, que termina su contrato a fin de año, no se quedaría

El cierre de la temporada abrió una etapa de definiciones en Unión . La dirigencia y el cuerpo técnico comenzaron a delinear el plantel para 2027, con algunas prioridades marcadas y otras situaciones que parecen encaminarse hacia una despedida. En ese segundo grupo aparece Lucas Menossi, cuyo ciclo contrato termina a fin de año.

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¿Fin de un corto ciclo para Menossi en Unión?

Según informó LT10, el mediocampista tendría la intención de volver a Buenos Aires, pese a encontrarse cómodo en la ciudad. Su salida representaría un paso sin demasiado brillo por el Tate, en una etapa que tuvo algunos momentos positivos, pero que quedó condicionada por los problemas físicos.

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De hecho, su mejor versión apareció durante el segundo semestre, cuando consiguió mayor continuidad, se ganó un lugar entre los titulares y también aportó goles. Sin embargo, una fascitis plantar lo dejó al margen en el tramo final y terminó condicionando sus posibilidades de cerrar el año dentro de la cancha.

Menossi no renovaría su contrato en Unión. UNO Santa Fe | José Busiemi

La situación de Menossi se suma a un mercado que empieza a tomar temperatura. La prioridad de Unión es resolver la continuidad de Cristian Tarragona, aunque por ahora las diferencias económicas son importantes. También está pendiente el futuro de Brahian Cuello, cuya permanencia dependerá de la charla que mantengan el presidente Luis Spahn y su representante. En cambio, la salida de Julián Palacios parece tener un desenlace prácticamente definido fuera de Santa Fe, ya que todo indica que se marchará con el pase en su poder.

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Mientras tanto, el club ya tiene trazado el calendario de trabajo. El plantel continuará entrenándose hasta el 27 de noviembre, tendrá descanso y regresará el 26 de diciembre para realizar tareas livianas. La pretemporada formal comenzará el 2 de enero, aunque todavía resta definir si se desarrollará en Santa Fe o en otra ciudad. Con Madelón al mando y el nuevo año en el horizonte, Unión empieza a tomar decisiones. Y entre las primeras señales que aparecen, la continuidad de Menossi parece cada vez más lejana.