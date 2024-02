Reunión importante para organizar la Asamblea de Unión

La intención es poder contar con representantes de todos los sectores opositores y el oficialismo. El objetivo no es otro que encaminar el cónclave que los socios rojiblancos tendrán este jueves 22 de febrero en el estadio cubierto Ángel Malvicino.

El primer llamado para aprobar los balances de los ejercicios 116 y 117 será a las 19 y una hora después (20) será el segundo llamado. Dentro de las medidas de seguridad para llevar adelante el normal desarrollo de la Asamblea, solamente se colocarían sillas a nivel campo y no estaría habilitada la tribuna popular.

Los socios plenos con cuota al día podrán acceder para aprobar o no, de acuerdo a lo escuchado por las autoridades, ambos balances. Por lo pronto, el paso que pretende dar la IGPJ es lograr una armonía y que no suceda lo que pasó hace más de un año donde no se pudo aprobar el ejercicio 116.