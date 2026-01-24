Revivió el marketing en Santa Fe: Colón y Unión se chicanean en redes sociales

El cruce de Colón con Platense: un “saludo de campeones” y el slogan “ponemos pr1mera” de Unión encendieron el folclore digital.

El clásico santafesino sumó un capítulo inesperado fuera de la cancha, donde las redes sociales se transformaron en escenario de picardías, ironías y memoria futbolera. Entre gestos institucionales, respuestas con doble sentido y campañas de indumentaria, Colón y Unión reavivaron la rivalidad con estrategias de marketing cargadas de mensaje.

Todo comenzó con un gesto protocolar que terminó convertido en chicana futbolera. Tras jugar en Santa Fe ante Unión, Platense se entrenó en el predio de Colón antes de regresar a Buenos Aires y lo agradeció públicamente en redes sociales.

La respuesta sabalera no fue neutra: “De nada, saludo de campeones”. El mensaje, breve pero filoso, apeló al palmarés: Colón ostenta su estrella nacional de 2021 y Platense llega como campeón reciente. El guiño, claro para el hincha, también tuvo un destinatario indirecto en la ciudad.

Unión y el mensaje: “PONEMOS PR1MERA”

La historia ya venía con prólogo. Días antes, Unión presentó su nueva camiseta con un lema cargado de intención: “ponemos pr1mera”. El recurso visual no solo reforzó identidad, sino que subrayó su presencia en la Primera División, categoría que hoy no comparte con su clásico rival. Incluso Mauro Pittón, durante la presentación, hizo referencia al concepto al hablar del sentido de pertenencia y del presente deportivo rojiblanco. En clave de marketing deportivo, el mensaje fue leído como una respuesta anticipada.

Marketing deportivo y folclore santafesino

Lo que antes se decía en una conferencia o en la tribuna, hoy se juega fuerte en redes. Colón y Unión trasladaron la rivalidad histórica al terreno digital, donde cada frase puede ser una declaración de principios y cada publicación, una jugada estratégica. Entre títulos, categorías y símbolos, el clásico santafesino demostró que también se disputa en el plano comunicacional. Y esta vez, el partido lo ganó el ingenio.