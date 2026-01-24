Uno Santa Fe | Unión | Unión

Revivió el marketing en Santa Fe: Colón y Unión se chicanean en redes sociales

El cruce de Colón con Platense: un “saludo de campeones” y el slogan “ponemos pr1mera” de Unión encendieron el folclore digital.

Ovación

Por Ovación

24 de enero 2026 · 10:10hs
Revivió el marketing en Santa Fe: Colón y Unión se chicanean en redes sociales

El clásico santafesino sumó un capítulo inesperado fuera de la cancha, donde las redes sociales se transformaron en escenario de picardías, ironías y memoria futbolera. Entre gestos institucionales, respuestas con doble sentido y campañas de indumentaria, Colón y Unión reavivaron la rivalidad con estrategias de marketing cargadas de mensaje.

Colón, Platense y el “saludo de campeones”

Todo comenzó con un gesto protocolar que terminó convertido en chicana futbolera. Tras jugar en Santa Fe ante Unión, Platense se entrenó en el predio de Colón antes de regresar a Buenos Aires y lo agradeció públicamente en redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColonOficial/status/2014795501204369817?s=20&partner=&hide_thread=false

La respuesta sabalera no fue neutra: “De nada, saludo de campeones”. El mensaje, breve pero filoso, apeló al palmarés: Colón ostenta su estrella nacional de 2021 y Platense llega como campeón reciente. El guiño, claro para el hincha, también tuvo un destinatario indirecto en la ciudad.

Unión y el mensaje: “PONEMOS PR1MERA”

La historia ya venía con prólogo. Días antes, Unión presentó su nueva camiseta con un lema cargado de intención: “ponemos pr1mera”. El recurso visual no solo reforzó identidad, sino que subrayó su presencia en la Primera División, categoría que hoy no comparte con su clásico rival. Incluso Mauro Pittón, durante la presentación, hizo referencia al concepto al hablar del sentido de pertenencia y del presente deportivo rojiblanco. En clave de marketing deportivo, el mensaje fue leído como una respuesta anticipada.

Marketing deportivo y folclore santafesino

Lo que antes se decía en una conferencia o en la tribuna, hoy se juega fuerte en redes. Colón y Unión trasladaron la rivalidad histórica al terreno digital, donde cada frase puede ser una declaración de principios y cada publicación, una jugada estratégica. Entre títulos, categorías y símbolos, el clásico santafesino demostró que también se disputa en el plano comunicacional. Y esta vez, el partido lo ganó el ingenio.

Unión Colón Platense Santa Fe
Noticias relacionadas
el lujo inesperado de mauro pitton en union vs platense que hizo explotar a los hinchas

El lujo inesperado de Mauro Pittón en Unión vs Platense que hizo explotar a los hinchas

conflicto en union: paro del plantel de basquet por salarios adeudados sacude la liga nacional

Conflicto en Unión: paro del plantel de básquet por salarios adeudados sacude la Liga Nacional

adrian balboa emigra a rusia ¿cuanto dinero recibira union por su porcentaje en la transferencia?

Adrián Balboa emigra a Rusia ¿Cuánto dinero recibirá Unión por su porcentaje en la transferencia?

que chances tiene union de repatriar a mauricio martinez

Qué chances tiene Unión de repatriar a Mauricio Martínez

Lo último

Impuestos provinciales: más de 100.000 contribuyentes ya reciben la boleta digital y casi 97.000 usan débito automático

Impuestos provinciales: más de 100.000 contribuyentes ya reciben la boleta digital y casi 97.000 usan débito automático

La nueva camiseta de Unión cruzó fronteras y despertó comparaciones en Estados Unidos

La nueva camiseta de Unión cruzó fronteras y despertó comparaciones en Estados Unidos

Apresaron a tres mujeres por venta barrial de drogas en San Justo: dos de ellas cayeron por cuarta vez por el mismo delito en un año y medio

Apresaron a tres mujeres por venta barrial de drogas en San Justo: dos de ellas cayeron por cuarta vez por el mismo delito en un año y medio

Último Momento
Impuestos provinciales: más de 100.000 contribuyentes ya reciben la boleta digital y casi 97.000 usan débito automático

Impuestos provinciales: más de 100.000 contribuyentes ya reciben la boleta digital y casi 97.000 usan débito automático

La nueva camiseta de Unión cruzó fronteras y despertó comparaciones en Estados Unidos

La nueva camiseta de Unión cruzó fronteras y despertó comparaciones en Estados Unidos

Apresaron a tres mujeres por venta barrial de drogas en San Justo: dos de ellas cayeron por cuarta vez por el mismo delito en un año y medio

Apresaron a tres mujeres por venta barrial de drogas en San Justo: dos de ellas cayeron por cuarta vez por el mismo delito en un año y medio

Los clubes de la Liga Santafesina con apuestas y ratificaciones

Los clubes de la Liga Santafesina con apuestas y ratificaciones

Las Leonas tienen plantel para viajar a Australia

Las Leonas tienen plantel para viajar a Australia

Ovación
Capibaras XV dejó inaugurada su sede en el Hipódromo de Rosario

Capibaras XV dejó inaugurada su sede en el Hipódromo de Rosario

Los clubes de la Liga Santafesina con apuestas y ratificaciones

Los clubes de la Liga Santafesina con apuestas y ratificaciones

La Maratón Santa Fe-Coronda ingresó en la cuenta regresiva

La Maratón Santa Fe-Coronda ingresó en la cuenta regresiva

Continúan las reuniones preparatorias para la Santa Fe-Coronda

Continúan las reuniones preparatorias para la Santa Fe-Coronda

Las Leonas tienen plantel para viajar a Australia

Las Leonas tienen plantel para viajar a Australia

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"