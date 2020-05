Rondina, la prioridad para DT de Unión, seguirá en Arsenal

Una vez que comenzó la carrera por suceder a Leonardo Madelón, los dirigentes manejaron un montón de alternativas para el puesto de DT. Sin embargo, tras un exhaustivo análisis y tomando en cuenta algunos nombres que se tornaron inalcanzables hubo un consenso total entre los directivos y los hinchas que el elegido debería ser Sergio Rondina.

Sergio Rondina viene de hacer un gran trabajo en Arsenal de Sarandí, ya que lo ascendió a Primera División y con un presupuesto muy bajo en torno a la valía del plantel, realizó una gran temporada para que su equipo se afirme en Primera División y quede a muy poco de ingresar a la Copa Sudamericana 2022.

Lo que más sedujo a Rondina fue su propuesta futbolística, debido a que se ganó al consideración del ambiente. En tanto que también se trata de un entrenador que no es caro, que conoce las categorías de ascenso de donde el plantel se podría nutrir y se le daría la posibilidad de dar un gran salto en su carrera, al ofrecerle un tentador proyecto deportivo.

Rondina admitió que tuvo contacto con los dirigentes de Arsenal, quienes le hicieron saber de lo interesado que están en su continuidad en el club. Incluso le prometieron un tentador proyecto deportivo, como así también dos años de contrato, lo que sería clave en la decisión final.

En tanto que como el mismo Huevo lo reconoció, el jueves tuvo un contacto vía zoom con los directivos de Unión, quienes le hicieron saber del interés y le mostraron cuál es el plan futbolístico de cara a la próxima temporada, donde el equipo tendrá por delante el torneo local y la Fase 2 de la Copa Sudamericana.

Rondina (Diario Olé).png Sergio Rondina, candidato en Unión, fue elogiado por Juan Cruz Kaprof por su trabajo en Arsenal.

Allí no se habló de dinero. Sin embargo, este viernes se comunicaron con su representante Alex Rodríguez y le hicieron saber la propuesta económica, que no satisfizo en la medida de lo que se esperaba. Se sabe que Unión venía de pagarle un contrato muy importante a Leonardo Madelón, más allá que ya reconoció públicamente Luis Spahn que no están dispuestos a realizar la misma inversión por otro entrenador.

La realidad es que Unión le ofreció menos que lo que Arsenal lo tentó para que continúe. Esto más los dos años de vínculo que le brindaría el conjunto del Viaducto sería clave para que Rondina deseche la propuesta tatengue.

Arsenal de Sarandí renovará su vínculo con la institución y seguirá siendo entrenador del Viaducto por 18 meses más. Hasta diciembre de 2021.

Incluso se pudo saber que dos miembros del cuerpo técnico de Rondina no podrían acompañarlo a Santa Fe, en caso de aceptar esta propuesta, por motivos personales que les impiden moverse de Buenos Aires. De esta manera, todo indica que Huevo aceptará en las próximas horas continuar en Arsenal, con lo cual Unión deberá buscar una nueva alternativa para suceder a Leonardo Madelón.

Desde Buenos Aires, en tanto, se indica que hubo un nuevo contacto entre Rondina y los dirigentes de Arsenal, y que habrían llegado a un acuerdo para que continúe por 18 meses más al frente del plantel, con lo cual los directivos rojiblancos deberán salir a buscar una nueva alternativa para suceder a Madelón.