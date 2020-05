Rondina reveló un contacto para dirigir a Unión

Sergio Rondina es el máximo candidato a suceder a Leonardo Madelón como entrenador de Unión, más allá que los dirigentes todavía no pueden avanzar por su contratación debido a que tiene vínculo con Arsenal hasta el próximo 30 de junio.

Huevo Rondina reconoció que su representante, Alex Rodríguez, tuvo un llamado de los dirigentes de Unión. Ambas partes, en diferentes contactos con los medios santafesinos, reconocieron lo tentadora de la oferta desde lo económico, pero sobre todo por lo deportivo.

Rondina habló con TNT Sports de la chance de dirigir a Unión pero también sobre la realidad que vive en cuartentena, en cuanto a los trabajos con el plantel de Arsenal. Al respecto, sentenció: "A partir que nos enteramos que estaba terminado el semestre nos conectamos con los chicos para llevar un entrenamiento a cabo. La realidad es que la mayoría no seguirá en el club porque se les termina el contrato, pero es una manera de contenerlos. Hay algunos que estuvieron con su familia y a otros que les tocó estar solo. Ellos disfrutan verse, de hacer lo que están haciendo, luego nos hacemos un montón de preguntas".

LEER MÁS: ¿Qué jugadores podrían seguir seis meses más en Unión?

"La situación del país hace que los equipos grandes no salgan a buscar jugadores afuera. Entonces saldrán a buscar al mercado lugar. Arsenal no sé hasta qué punto tendrá de mantener todo el plantel hasta diciembre, con lo cual la incertidumbre es grande", agregó Huevo Rondina, candidato a dirigir a Unión.

image.png Rondina reconoció el contacto con los dirigentes de Unión.

Sobre cómo se proyecta el regreso de la actividad, Rondina contó: "Con el profe habíamos empezado a diagramar por si volvía el fútbol, como se está haciendo en Europa, con grupos chicos. Se estaban generando las situaciones, pero se hacía desde el lado de la ilusión que se vuelva rápido. Hasta julio no se volverá a entrenar ya que se dio por terminado el torneo, y creo que en septiembre o octubre se podrá volver a competir".

LEER MÁS: Pumpido: "A los DT de la casa no se les tiene paciencia"

Luego, se refirió al futuro del plantel y Huevo Rondina contó: "De los que son habituales titulares Pereira y Soraire, más los juveniles del club. Al resto se les vence el contrato. Hablé toda la semana con el presidente que nos íbamos a juntar esta semana, luego quedamos en juntarnos la semana que viene. Pero nos pasa lo mismo, no sabe cuándo se volverá el fútbol, los ingresos, si habrá o no descenso. Arsenal tiene una incertidumbre muy grande, no me va a firmar un contrato a mí si el fútbol arranca en diciembre".

Posteriormente se refirió a la posibilidad de dirigir a Unión, y Huevo Rondina respondió: "Me contactaron y antes lo habían contactado a mi representante, luego me llamaron y les dije que primero quería tener una reunión con la gente de Arsenal, que es lo que corresponde y luego escucharlos, pero no sin antes sentarme a hablar con el presidente de Arsenal".