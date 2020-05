¿Qué jugadores podrían seguir seis meses más en Unión?

En medio del cese de actividades por la pandemia de coronavirus, AFA y Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) llegaron a un acuerdo para que los clubes puedan extender los contratos de sus jugadores por seis meses hasta fin de año y, de esa manera, brindar una alternativa para mantener las fuentes de trabajo para los deportistas. De esta manera, algunos de los que se les terminaba el vínculo en Unión podrían continuar.

Para que ello ocurra, sin embargo, los dirigentes de Unión primero tendrían que definir al nuevo entrenador que llegue para suceder a Leonardo Madelón. Luego se sabrá con certezas si el club hace o no uso de la opción tras el acuerdo al que llegaron AFA y Agremiados.

Hay varios jugadores a los cuales se les termina el contrato con Unión, algunos de ellos fueron titulares en la última temporada, e importantes en el logro de los objetivos trazados, mientras que otros no tuvieron participación (o escasa) con lo cual más allá que no se sepa quién será el entrenador no tendrían un lugar en el nuevo proceso futbolístico que se buscará encarar.

En cuanto al puesto de arquero Unión tiene opción de compra por Sebastián Moyano, uno de los jugadores del plantel que mejor rendimiento tuvo a lo largo de la temporada. La intención, más allá de quién sea el próximo entrenador, sería hacer uso de la misma que rondaría los 250.000 dólares por el 50% de su ficha.

Federico Milo y Ezequiel Bonifacio fueron alternando la titularidad en diferentes puestos. No sería descabellado pensar en sus continuidades debido a que son jugadores que no tienen un contrato elevado y podrían darle soluciones al nuevo entrenador. Está claro que dependerá de la decisión final del encargado de reemplazar a Madelón como DT de Unión para luego tomar una decisión sobre si se inician o no las gestiones.

image.png Varios jugadores de Unión finalizan su contrato y dependerán de la decisión del nuevo entrenador para continuar.

En tanto que Javier Méndez es muy difícil que se pueda quedar ya que Unión le hizo dos contratos, pero como hay una aclaración en relación a que la extensión de seis meses no significaría un nuevo vínculo, estaría la posibilidad de que pueda permanecer en el plantel si así el nuevo DT lo decide.

Por Nicolás Mazzola se cree que se realizaría un esfuerzo para que continúe, debido a lo metido en el corazón del hincha debido a los goles importantes que consiguió desde que está en Unión y porque es muy difícil encontrar delanteros de sus condiciones en el mercado de pases.

Quien no continuaría, debido a que nunca pudo afirmare como titular desde que desembarcó en Unión, es Brahian Álvarez, quien regresará a Racing, club dueño de su pase. En el verano fue titular en gran parte de los partidos amistosos pero no pudo trasladar ese momento al torneo oficial.