La relación entre Unión y Rosario Central es cada vez más fluida. Más que nada por la abultada deuda que, de a poco, se va saldando por los pases de Diego Zabala, Emanuel Britez y Damián Martínez. Por lo que se pudo saber, días atrás se hizo un pago de aproximadamente 5.000.000 de pesos con el fin de evitar una inhibición cuando se reanude el fútbol. Pero hay otras cosas más que se están abordando.

• LEER MÁS: Unión acelera por el volante Guillermo Acosta

El Canalla insiste en ver la posibilidad de quitar una cláusula obligatoria de compra por el restante 50% del pase si es que Damián Martínez juega dos partidos más. No hay dinero para afrontar dicho costo –pese a firmar el acuerdo sin tantos miramientos– a raíz de la crisis económica que explotó con la pandemia del coronavirus.

Damián Martínez.jpg Si Damián Martínez juega dos partidos más. Rosario Central debe comprarle a Unión el otro 50% del pase. Prensa Rosario Central

Una posibilidad que se tejió es que Rosario Central le habría propuesto devolver al jugador, pero desde Santa Fe la respuesta fue negativa. En consecuencia, el elenco de Cristian González estaría buscando transferir al lateral derecho y así evitar acumular otra deuda.

• LEER MÁS: Unión: Azconzábal pretendería cuatro refuerzos más

Precisamente el jugador no pudo cumplir las amplias expectativas con las que llegó desde Unión, donde había sido parte de una defensa que funcionaba muy bien. No pudo adaptarse rápido al cambio de aire y el estilo de juego, quedando claramente en el debe desde su rendimiento. Con Diego Cocca era titular, pero con el Killy hoy no lo sería.

Damián Martínez (1).jpg Rosario Central podría colgar a Damián Martínez si Unión no afloja. Foto: prensa Rosario Central

Con este escenario, la otra opción que se estaría barajando es buscar un refuerzo para la banda derecha y colgar a Damián Martínez, porque si Unión no afloja en quitar la cláusula o aceptar nuevos términos, Rosario Central no tiene con qué pagar, tal como lo refrendan medios de dicha ciudad.

• LEER MÁS: Borgnino y su llegada a Unión: "Me interesó desde un principio"

Una historia que promete más capítulos mientras se define la vuelta del fútbol, que está cada vez más en duda por el brote de la pandemia del coronavirus en el país.