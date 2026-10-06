Unión sigue armando su plantel y anunció a Germán González

El perimetral nacido en Goya, Corrientes, se convirtió en una nueva incorporación del equipo que conducirá Juan Siemienczuk en la Liga Argentina 2026/2027. Será una de las fichas mayores del Tatengue.

Unión continúa avanzando en la conformación de su plantel para afrontar la Liga Argentina de Básquet 2026/2027. La institución santafesina volvió a anunciar una incorporación y esta vez fue el turno de Germán González, quien se sumará al equipo conducido por Juan Siemienczuk.

El jugador, nacido en Goya, Corrientes , se desempeña como perimetral y ocupará una de las fichas mayores del conjunto rojiblanco para la próxima temporada.

Otra pieza para el proyecto de Siemienczuk en Unión

La llegada de González representa un nuevo movimiento dentro del armado que viene realizando Unión, que busca llegar con su plantel definido al comienzo de la competencia.

El club fue el encargado de confirmar oficialmente la incorporación a través de sus redes sociales, con el mensaje: “¡Bienvenido Germán! Germán González será una de las fichas mayores Tatengues. El perimetral nacido en Goya, Corrientes, se suma al equipo de Juan Siemienczuk. ¡Dale que vamos!”

De esta manera, el entrenador suma una nueva alternativa para el perímetro en un plantel que tendrá el desafío de competir nuevamente en la segunda categoría del básquet argentino.

Unión se prepara para volver a la Liga Argentina

El Tatengue afrontará una temporada diferente después de su decisión de dejar la Liga Nacional por motivos económicos. Ahora, el objetivo está puesto en la Liga Argentina 2026/2027, competencia en la que buscará construir un nuevo proceso deportivo.

¡Bienvenido Germán!

Germán González será una de las fichas mayores Tatengues. El perimetral nacido en Goya, Corrientes, se suma al equipo de Juan Siemienczuk. ¡Dale que vamos! pic.twitter.com/379MpRINDp — Club Atlético Unión (@clubaunion) October 6, 2026

González se suma a las incorporaciones que Unión viene oficializando en las últimas semanas, entre ellas Santiago Ludueña, base cordobés que llegó desde Quilmes de Mar del Plata, y Phillip Lockett, pivote procedente de Comunicaciones.

El debut de Unión está previsto para el jueves 15 de octubre frente a Bochas, en el estadio Ángel Malvicino. Con el inicio cada vez más cerca, Siemienczuk continúa recibiendo nuevas piezas para darle forma definitiva al equipo.