Unión Española quiere seguir con Franco Ratotti y espera la decisión final de Unión

23 de diciembre 2025 · 19:42hs
Mientras Unión planifica el armado de su plantel 2026, desde el fútbol chileno surge un escenario a seguir: Unión Española pretende retener a Franco Ratotti, delantero cuyo pase pertenece al Tatengue y que estuvo a préstamo. La decisión final dependerá de la evaluación deportiva y del mercado rojiblanco.

Interés firme desde Chile y proyecto 2026

El club de Santa Laura, que afrontará la Primera B chilena en 2026, ya manifestó su intención de volver a contar con Franco Ratotti. Más allá del descenso, el delantero dejó buenas sensaciones en el cuerpo técnico, que lo considera una pieza útil dentro del nuevo proceso deportivo.

La dirigencia hispana entiende que la reconstrucción del plantel requiere continuidad y conocimiento del contexto, dos aspectos que el argentino supo aportar durante su cesión.

LEER MÁS: El primer mensaje de Alejandro Trionfini en Unión: "Con Leo Madelón ya tenemos un pasado"

Cláusula de repesca y negociación abierta

Ratotti fue cedido por Unión con una cláusula de repesca automática en caso de pérdida de categoría, condición que finalmente se activó. Por ese motivo, cualquier continuidad en Chile deberá resolverse mediante una nueva negociación entre los clubes.

Las opciones sobre la mesa son claras: extender el préstamo, acordar un nuevo vínculo por una temporada o bien reintegrar al futbolista al plantel tatengue, según lo que defina el cuerpo técnico.

LEER MÁS: Unión convoca a asamblea ordinaria para definir el balance y memoria del último ejercicio

La postura de Unión y la planificación del mercado

Desde Santa Fe, la situación de Ratotti será analizada en el marco de la planificación integral del plantel. El club deberá evaluar si el delantero puede competir por un lugar o si su desarrollo se potencia con una nueva experiencia en el exterior. La decisión se tomará considerando necesidades deportivas, cupos y proyección, en un mercado que promete movimientos finos.

Durante su paso por el fútbol chileno, Franco Ratotti disputó 10 partidos oficiales, convirtió dos goles y sumó una asistencia, registros que sostienen el interés de Unión Española en darle continuidad dentro de su proyecto. La pelota ahora está del lado de Unión, que deberá definir si apuesta por el regreso del delantero o habilita una nueva cesión. En cualquiera de los escenarios, el futuro de Ratotti será una de las decisiones a seguir en este mercado.

