Se puede reabrir la puerta de salida de Vera de Unión

En las últimas horas apareció otro equipo de la Liga Profesional con intenciones de poder fichar al defensor de Unión, Federico Vera, que aún no renovó contrato

Son horas decisivas en el mercado de pases y allí está Unión, viendo si aparece alguna alternativa, de mitad de cancha para adelante. Ese sueño llamado Jonathan Gómez, que originó muchas reuniones y energías, pero que no prosperó.

A la par, si bien Cristian González se mostró contento con el mercado que hizo su equipo, hay una situación particular que transitó por varios escenarios. Es la que aún involucra a Federico Vera.

El defensor, en el radar de River en algún tiempo no muy lejano, mantuvo, con la gente que lo representa, reuniones con la dirigencia que aún no llegaron a buen puerto en relación a la extensión de su contrato. Se encuentra en el último año con contrato, que finaliza en diciembre de 2024. Si no prosperan las negociaciones, es palpable que pueda tomar una opción ya desde mediados de este año.

Claro que en las últimas horas, en esta batalla contrarreloj del traspaso de jugadores a nivel nacional, apareció una chance firme, oferta de por medio, para Rosario Central pueda contar con sus servicios. Así lo aseveró este miércoles el programa Adn Gol que se emite por radio Gol 96.7.

El último campeón de la Copa de la Liga tendrá una agenda agitada que incluye la participación de la Copa Libertadores, tal vez el principal objetivo después de dar la vuelta olímpica a fines del año pasado en el plano doméstico.