Se terminó la espera: Luna Diale fue habilitado y vuelve a Unión

Luna Diale volverá a jugar oficialmente con la camiseta de Unión después de su paso por el fútbol ruso. Habilitado por la FIFA, el volante sería titular ante Lanús en un partido clave para que el Tatengue consiga su primer triunfo del campeonato.

Finalmente, Mauro Luna Diale quedó en condiciones de jugar para Unión luego de que la AFA recibiera la notificación oficial de la FIFA levantando la inhibición que impedía su inscripción. De esta manera, el futbolista podrá reaparecer este jueves, desde las 19, cuando el Tatengue enfrente a Lanús en el estadio 15 de Abril, por la segunda fecha del Torneo Apertura, encuentro que había sido reprogramado debido a la participación del Granate en la Copa Sudamericana.

La resolución llegó después de las gestiones realizadas para destrabar la situación con el Akhmat de Rusia, institución que se encontraba alcanzada por restricciones vinculadas al conflicto bélico en Ucrania. En ese proceso resultó determinante la intervención de Nery Pumpido, integrante de la Conmebol, quien colaboró para agilizar el trámite ante la FIFA.

Un regreso esperado al 15 de Abril

El encuentro frente a Lanús marcará el regreso oficial de Mauro Luna Diale con la camiseta de Unión luego de su ciclo entre 2020/2024, etapa en la que se convirtió en una de las figuras del equipo gracias a su rendimiento y continuidad. Tras su paso por el Akhmat de Rusia y una vez resuelta su habilitación, el volante ofensivo tendrá una nueva oportunidad de defender los colores rojiblancos, en un retorno que genera una gran expectativa entre los hinchas tatengues.