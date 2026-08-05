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Luna Diale vuelve al once y Maizon Rodríguez también sería titular

Mauro Luna Diale reaparecería como titular en su regreso oficial al Tatengue, mientras que Maizon Rodríguez también volvería al equipo tras superar una lesión.

Ovación

Por Ovación

5 de agosto 2026 · 15:26hs
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Luna Diale y Maizon Rodríguez se perfilan para ser titulares. 

Luna Diale y Maizon Rodríguez se perfilan para ser titulares. 

El regreso de Luna Diale y la recuperación de Maizon Rodríguez le permiten a Leonardo Madelón recuperar dos piezas importantes para un encuentro en el que Unión buscará volver a sumar de a tres.

Madelón apuesta por dos variantes en el once inicial

Todo indica que Unión presentará dos modificaciones respecto del equipo que igualó en Mendoza. La principal novedad será el regreso de Mauro Luna Diale, quien ocuparía un lugar en la delantera en reemplazo de Misael Aguirre, marcando así su vuelta al conjunto rojiblanco después de haber sido habilitado para competir oficialmente.

La otra variante estaría en la defensa, donde Maizon Rodríguez dejó atrás la molestia física que lo marginó de las primeras fechas del torneo y volvería desde el inicio. Su ingreso sería por Fagioli, quien sumó sus primeros minutos como titular durante los compromisos disputados fuera de Santa Fe.

Un partido clave para empezar a escalar posiciones

Más allá de los cambios de nombres, el cuerpo técnico puso el foco durante la semana en corregir las fallas defensivas que mostraron las primeras presentaciones del Clausura. Unión recibió goles en ambos encuentros y ese aspecto aparece como una de las principales preocupaciones de Madelón.

En la mitad de la cancha, en cambio, el entrenador mantendría la confianza en los mismos intérpretes. El rendimiento de Palacios, Malcorra, Menossi y Mosqueira dejó conformidad, especialmente por lo realizado durante el primer tiempo frente a Independiente Rivadavia. Entre ellos, Malcorra fue uno de los puntos más altos, generando varias situaciones de peligro y mostrando un buen despliegue por el sector izquierdo.

El compromiso frente a Lanús también representa una oportunidad importante desde lo numérico. El Tatengue necesita sumar para reducir la distancia con los equipos que hoy ocupan puestos de clasificación a la Copa Sudamericana. Del otro lado estará un Granate que llega golpeado tras su eliminación en la Copa Sudamericana y luego de caer como local frente a Instituto, resultados que incrementaron las dudas sobre el presente de Lanús.

Posible Formación: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña y Lucas Ayala; Julián Palacios, Lucas Menossi, Joaquín Mosqueira y Ignacio Malcorra; Mauro Luna Diale y Cristian Tarragona.

Luna Diale Maizon Rodríguez titular
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