Uno Santa Fe | Unión | Unión

Alivio en Unión: Mauro Luna Diale está habilitado y podrá jugar ante Lanús

Este miércoles se terminó confirmando la noticia y en consecuencia, Leonardo Madelón podrá contar con el delantero para el partido ante Lanús

Ovación

Por Ovación

5 de agosto 2026 · 08:25hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
La dirigencia de Unión aguarda por estas horas la habilitación de Mauro Luna Diale.

La dirigencia de Unión aguarda por estas horas la habilitación de Mauro Luna Diale.

Fue el primer refuerzo en sumarse a la pretemporada, sin embargo, aún no pudo jugar. Por ello, la dirigencia de Unión venía realizando gestiones para que Mauro Luna Diale sea habilitado y pueda estar ante Lanús.

Luna Diale estaría a disposición para el partido con el Granate

La principal traba por la cual el futbolista no estaba habilitado, tenía que ver con que el Akhmat Grozny se encontraba inhibido por FIFA y en consecuencia no podía mandar el TMS.

Si bien Unión pagó y levantó todas sus inhibiciones, en este problema no tenía nada que ver y era el club checheno el que estaba en falta.

LEER MÁS: Unión dio a conocer el operativo para recibir a Lanús: horarios, ingresos y venta de entradas

Más allá de que Luna Diale venía de jugar en Platense, su ficha pertenece al club que juega la liga de Rusia y es por eso que restaba esa documentación.

No obstante, este miércoles se terminó confirmando la noticia tan esperada. Y es finalmente llegó el CTI (Certificado de Transferencia Internacional) y Luna Diale quedó habilitado para jugar este jueves ante Lanús.

Unión Luna Diale optimismo
Noticias relacionadas
Madelón dispondrá dos cambios para recibir a Lanús.

Madelón mantiene un interrogante y Unión tendría uno o dos cambios para recibir a Lanús

union dio a conocer el operativo para recibir a lanus: horarios, ingresos y venta de entradas

Unión dio a conocer el operativo para recibir a Lanús: horarios, ingresos y venta de entradas

union y nicolas lamolina: un historial favorable antes del cruce con lanus

Unión y Nicolás Lamolina: un historial favorable antes del cruce con Lanús

el plan de leo madelon en union para el debut como local ante lanus

El plan de Leo Madelón en Unión para el debut como local ante Lanús

Lo último

Se terminó la espera: Luna Diale fue habilitado y vuelve a Unión

Se terminó la espera: Luna Diale fue habilitado y vuelve a Unión

Geriátrico clandestino en B° Nuevo Horizonte: imputaron al encargado por el encierro de siete personas y la dueña enfrentará a la Justicia este viernes

Geriátrico clandestino en B° Nuevo Horizonte: imputaron al encargado por el encierro de siete personas y la dueña enfrentará a la Justicia este viernes

Paolo Goltz y su primera experiencia como ayudante de campo

Paolo Goltz y su primera experiencia como ayudante de campo

Último Momento
Se terminó la espera: Luna Diale fue habilitado y vuelve a Unión

Se terminó la espera: Luna Diale fue habilitado y vuelve a Unión

Geriátrico clandestino en B° Nuevo Horizonte: imputaron al encargado por el encierro de siete personas y la dueña enfrentará a la Justicia este viernes

Geriátrico clandestino en B° Nuevo Horizonte: imputaron al encargado por el encierro de siete personas y la dueña enfrentará a la Justicia este viernes

Paolo Goltz y su primera experiencia como ayudante de campo

Paolo Goltz y su primera experiencia como ayudante de campo

Iván Delfino comienza a definir la formación de Colón para jugar con San Telmo

Iván Delfino comienza a definir la formación de Colón para jugar con San Telmo

Nahuel Molina no sigue en Atlético de Madrid y será nuevo refuerzo de Roma

Nahuel Molina no sigue en Atlético de Madrid y será nuevo refuerzo de Roma

Ovación
Nadie se merece más cumplir sus sueños que vos: el conmovedor mensaje de cumpleaños para Nacho Lago

"Nadie se merece más cumplir sus sueños que vos": el conmovedor mensaje de cumpleaños para Nacho Lago

Colón ya conoce al árbitro para el debut de Iván Delfino ante San Telmo

Colón ya conoce al árbitro para el debut de Iván Delfino ante San Telmo

Alan Crenz por UNO 106.3: El sueño es pelear por un título mundial

Alan Crenz por UNO 106.3: "El sueño es pelear por un título mundial"

Avanza la disputa de la fecha 20 del Apertura José Luis Burtovoy

Avanza la disputa de la fecha 20 del Apertura José Luis Burtovoy

Josefina Fernández, de alcanzar pelotas a embajadora de los Juegos Suramericanos

Josefina Fernández, de alcanzar pelotas a embajadora de los Juegos Suramericanos

Policiales
Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

Escenario
Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Lanzan la sexta edición de Alumnit@s, Argentina te Escuchamos para niños y adolescentes

Lanzan la sexta edición de "Alumnit@s, Argentina te Escuchamos" para niños y adolescentes

Girart 2026 reunirá en Córdoba a los principales referentes de las artes escénicas y la música

Girart 2026 reunirá en Córdoba a los principales referentes de las artes escénicas y la música

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber