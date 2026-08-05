Fue el primer refuerzo en sumarse a la pretemporada, sin embargo, aún no pudo jugar. Por ello, la dirigencia de Unión venía realizando gestiones para que Mauro Luna Diale sea habilitado y pueda estar ante Lanús.
Alivio en Unión: Mauro Luna Diale está habilitado y podrá jugar ante Lanús
Este miércoles se terminó confirmando la noticia y en consecuencia, Leonardo Madelón podrá contar con el delantero para el partido ante Lanús
Por Ovación
Luna Diale estaría a disposición para el partido con el Granate
La principal traba por la cual el futbolista no estaba habilitado, tenía que ver con que el Akhmat Grozny se encontraba inhibido por FIFA y en consecuencia no podía mandar el TMS.
Si bien Unión pagó y levantó todas sus inhibiciones, en este problema no tenía nada que ver y era el club checheno el que estaba en falta.
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Más allá de que Luna Diale venía de jugar en Platense, su ficha pertenece al club que juega la liga de Rusia y es por eso que restaba esa documentación.
No obstante, este miércoles se terminó confirmando la noticia tan esperada. Y es finalmente llegó el CTI (Certificado de Transferencia Internacional) y Luna Diale quedó habilitado para jugar este jueves ante Lanús.