Moyano: "No estamos ligando, es una situación que da bronca"

Unión dejó pasar una gran chance de volver a sumar de a tres para despegarse del fondo de la tabla de posiciones de la Liga Profesional, y ahora tendrá que rezar para que Sarmiento y Colón no ganen sus respectivos partidos, de la fecha 12, para no quedar último. Sebastián Moyano, de poco trabajo ante Lanús, fue uno de los jugadores que habló con los medios tras el partido.

En el arranque de la charla, Sebastián Moyano hizo un rápido balance del empate de Unión ante Lanús, y tiró: "Te da mucha bronca porque no podemos concretar las situaciones que generamos, más en este momento, donde necesitamos ganar como el agua. Si estábamos más finos en algunas jugadas hubiésemos dejado los tres puntos acá. Da bronca y tenemos que prepararnos para lo que viene".

Luego, Sebastián Moyano dijo: "Por momentos ellos jugaron bien, pero no nos generaron tanto, volvimos a hacer figura al arquero rival, tenemos que ir a buscar los puntos que no pudimos dejar en casa, es un desafío muy grande ya que las cosas no nos vienen saliendo bien. Pero el grupo está firme, cuando suceden los partidos como hoy da la tranquilidad que el equipo se entrega, solo nos está faltando el gol".

En cuanto a la presión con la que se vivió el partido, Sebastián Moyano reveló: "Hay presión, los otros equipos también la sienten, en un torneo que es muy parejo, poder ganar es alejarse de esa lucha, pero no se nos están dando los resultados, lo buscamos con aciertos, errores y mucha entrega, esa es la bronca que te da, por unos centímetros podríamos haber tenido mejor fortuna, que nos hubiese dado más tranquilidad para trabajar en la semana".

También opinó de los incidentes tras el empate de Unión ante Lanús, y destacó: "Esta clase de partidos se vive así, le pasa a todos los equipos, es un momento difícil, complicado, parece que la pelota está más caliente, pero demostramos que con la entrega, con las ganas que tenemos, podemos salir de esta situación, pero no la estamos metiendo y queda sensación a poco".

Sobre los incidentes con la gente de Unión, dijo: "Eso se vive en el fútbol argentino, nosotros le demostramos a la gente que estamos fuertes, que nos entregamos y dejamos todo, queremos que nos sigan acompañando, trataremos de hacer un buen papel para traernos los tres puntos desde Córdoba".