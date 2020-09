Sebastián Moyano: "Es un proceso de cambio en Unión"

El único jugador de los 10 a los cuales se les terminó el contrato en Unión el pasado 30 de junio que se quedó en el plantel fue Sebastián Moyano, quien acordó un nuevo préstamo, luego que el club decidiera no hacer uso de la opción de compra de 200.000 dólares.

Moyano fue el único que ingresó en los planes de Juan Manuel Azconzábal para el plan que intentará desplegar en Unión, más allá que se negoció hasta último momento con Jonathan Bottinelli, el excapitán que no era prioridad para el DT.

Sebastián Moyano habló con Abrazo de Gol que se emite por Cablevideo Santa Fe, y comenzó hablando de la llegada de Juan Manuel Azconzábal y reveló: "En estos días que empezamos a trabajar con el, comenzó a moldear una idea de entrenar y de juego que es importante, con el correr de los días iremos mejorando. Se ve que es una persona muy buena, con ganas de entrenar, tenemos que aprovechar eso para que nos potencie, para hacer las cosas bien y lograr los objetivos que nos ponemos a corto plazo en Unión".

En cuanto a la idea que tiene Azconzábal para Unión, Moyano dijo: "El arquero se tiene que adaptar a todo, soy creyente de eso, cada técnico tiene su idea, hay que respetarla y tratar de hacerlo de la mejor manera. Me encantaría jugar como Ter Stegen, pero no lo soy. Trataré de mejorar, y que sea en función del equipo. A mí me gusta adaptarme a lo que pide el técnico y ayudar a mis compañeros".

Sobre los referentes que quedaron del anterior proceso en Unión, Moyano opinó: "Hay un proceso de cambio, como por ejemplo la salida de Bottinelli que nos daba un montón dentro y fuera de la cancha, pero siempre surgen estos cambios, quisiéramos encontrar rápido a su reemplazante, pero lleva tiempo, hay que tener paciencia, se van a sumar compañeros que van a estar a la altura, ya que hay gente que quiere laburar y mejorar. Ellos nos dicen que tienen una propuesta que buscarán inculcarla para mejorar, esperemos que se pueda armar una línea defensiva, pero hay que ser pacientes y seguramente con el correr de los días lo vamos a encontrar".

moyano.jpg Sebastián Moyano se refirió a la nueva etapa que arrancó con Juan Azconzábal como DT de Unión. Prensa Unión.

En tanto que habló de su evolución en Unión y afirmó: "Cuando llegué quería sumar continuidad, la había tenido en Aldosivi pero en otra categoría, mi desafío era engranar un campeonato completo, para ver si estaba capacitado, era un desafío muy grande. Ahora que lo pude hacer quiero lograr más cosas, ayudar a mis compañeros, mejoré en la cuestión de confianza que es lo que dan los partidos. Pero me quedan muchas cosas por mejorar, me siento con mucha confianza, contento y cómodo. Cuando llegué no esperaba que después de un año me reconocieran así, con lo cual seguiré trabajando para ayudar al equipo y conseguir los objetivos que nos pongamos".

Embed Ver esta publicación en Instagram Seba vino a pelear un puesto y se terminó convirtiendo en un jugador determinante. @moyanoseba25 Una publicación compartida por Abrazo de Gol (@abrazodegolsf) el 5 de Sep de 2020 a las 8:57 PDT

"Para los chicos que vienen es más complicado, ya que no está el vestuario, las charlas previas a los entrenamientos donde hablamos de la familia, los problemas... Se hace un poco complicado crear ese vínculo pero cuando se vaya normalizando todo vamos a poder tener más contacto y conocernos mejor que es lo más importante", dijo Sebastián Moyano, arquero de Unión, sobre las dificultades de poder amalgamarse como grupo con los jugadores que se incorporaron.

Embed Ver esta publicación en Instagram La dificultad de relacionarse y conocerse entre los nuevos miembros del grupo @moyanoseba25 Una publicación compartida por Abrazo de Gol (@abrazodegolsf) el 5 de Sep de 2020 a las 11:50 PDT

En cuanto a cómo sobrellevó el tiempo de cuarentena en cuanto a los entrenamientos en Unión, Moyano dijo: "Ahora lo estamos disfrutando un montón ya que estuvimos entrenando, en mi caso, en un departamento con ejercicios que no estábamos acostumbrados a hacer. Ahora estamos en cancha y eso nos pone muy contentos, de hacerlo más o menos normal".

"Mi trabajo es muy similar, ya que estamos acostumbrados a trabajar con un entrenador de arqueros, lo que hoy es casi obligatorio. Seguimos estando con él y con los que no compartimos tanto es con los jugadores de campo, con lo cual cuando podemos hacer algún trabajo entre todos, con los protocolos, tratamos de aprovecharlo. En cuanto a los arqueros podemos seguir teniendo esa relación, debido a que trabajamos casi igual que antes que iniciara la pandemia", dijo Moyano en relación a los trabajos de arquero en Unión.

En otra parte de la charla, Sebastián Moyano se refirió a la situación de Marcos Peano y dijo: "Tiene un montón de condiciones, está preparado, le tocó sufrir, como también me pasó cuando arranqué. Pero es parte del proceso de maduración, ojalá que le sirva para seguir madurando. Seguramente el día de mañana atajará en Unión, lo hará de la mejor manera, se olvidarán de mí porque tiene grandes condiciones. Es difícil el puesto de arquero, estamos expuestos a los errores y cuando los cometemos es sacar la pelota dentro del arco. Pero pasó bastante tiempo y lo proceso, seguramente le servirá para el futuro y para cuando le toque volver a jugar. Estaba recontra preparado, pero tuvo mala fortuna y seguramente habrá aprendido y será muy importante cuando le toque volver a jugar".

Mientras que sobre el riesgo de contagiarse de coronavirus, Sebastián Moyano admitió: "Falta poco tiempo para que arranque el torneo, hay una responsabilidad muy grande, en el club pero sobre todo afuera donde queda en cada uno el cuidado personal. El cuerpo técnico y médico hacen hincapié en eso, nos tienen cortitos, no quieren que pase lo que ocurrió en otros clubes. Esperemos que no pase, que no haya contagiados acá, así no perdemos gente para entrenar. Sobre todo pensando en la familia, ya que hay mucha gente detrás nuestro que son los que nos bancan, tenemos que tener una gran responsabilidad, cuando nadie nos ve. Eso es importante para que lleguemos al inicio del torneo con el plantel lo más completo posible. Eso queda a criterio de cada uno".

En el final, el arquero de Unión: "Se habló que en la cuarta semana en adelante se iba a poder hacer fútbol, por ahora trabajamos en grupos, y bastante distanciados. Esperemos que se pueda a volver rápido a trabajar como antes, se necesita el roce con los compañeros para hacernos crecer. Esperemos que todo se haga bien para que podamos entrenar de a grupos mayores y generar la competencia que nos servirá para llegar al campeonato de la mejor manera".