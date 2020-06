Sebastián Moyano: "Yo me quiero quedar en Unión"

Desde que llegó a Unión, el presente de Sebastián Moyano fue de menor a mayor. Si bien la idea de Madelón fue traerlo para ser suplente de Marcos Peano, el exarquero de Gimnasia (LP) se ganó la titularidad y terminó atajando en gran nivel.

Es uno de los futbolistas que termina su vínculo con el Tate el 30 de junio, con lo cual los dirigentes junto al nuevo cuerpo técnico que venga a Santa Fe, deberán determinar su continuidad.

Moyano charló con el programa Unión en tu dial (Sol 91.5) y refrendó su idea de poder continuar custodiando los tres palos rojiblancos. En el inicio de la charla se refirió a su actualidad sin entrenamientos grupales y a la distancia: "Esto es difícil para todos. En nuestro caso no podemos hacer lo que más queremos, como mucha gente. Se extraña volver a entrenar con los compañeros, se extraña la cancha”.

Para más adelante, acotar: “Hay muchísimas diferencias en lo que podemos hacer todos los días en el club. Las comodidades, las herramientas y ni hablar de nuestro caso. Tratamos de perder lo menos posible en lo físico”.

El mendocino era consciente que desde su arribo debió pelear un lugar, aunque obtuvo la titularidad casi desde el vamos y no la abandonó más. Al respecto acotó que “cuando llegué no tenía tanto rodaje y para un arquero es importantísimo. Un objetivo claro era poder dar pelea para poder jugar y que el técnico me tenga en cuenta. Era una experiencia nueva venir a Santa Fe”.

La situación y el marco en el que llegó a ser el uno del equipo de Madelón fue especial. Por eso no dudó en afirmar que “por la lesión de un compañero me tocó jugar al principio de torneo. Traté de hacerlo de la mejor manera. cuando Leo (Madelón) me necesitó estuve preparado. Pude lograr la continuidad que estaba buscando”.

Y luego, agregó: “Yo trato de hacer mi trabajo de la manera más humilde, sin hacer tanto ruido. En Santa Fe hago vida normal. Mi nene va al IPEI y me muestran mucho cariño. Desde el primer día que llegué me trataron muy bien”.

Sebastián Moyano 1.jpg Sebastián Moyano se consolidó como el uno titular del Tate. Prensa Unión

El hecho más destacado en los meses iniciales de 2020, antes de la llegada de la pandemia, fue haber sorteado la primera fase de la Copa Sudamericana, al superar a Atlético Mineiro, con sensaciones muy lindas para los integrantes del plantel. Al respecto, Moyano disparó: “Fue espectacular por todo. Esta vez nos tocaba el Mineiro y era difícil. En los papeles era uno de los más complicados, en Santa Fe hicimos un partido casi perfecto. En Brasil, con toda la gente que fue a alentar, fue maravilloso. En Santa Fe podríamos haber hecho un par de goles más, ya hacerle dos al Mineiro es muchísimo”.

Los hinchas de Unión desean primero conocer quién será el sucesor de Madelón y luego empezar a pensar en el nuevo equipo, con jugadores que se irán, otros que vendrán y aquellos a los que se les extenderá el vínculo.

El golero puso un poco de claridad a su situación y el deseo que persigue: “Es una decisión del club y están buscando lo mejor para nosotros. Si esto se estira el club tampoco puede decidir. Elegir un técnico ahora bastante difícil. Necesitamos saber qué va a ser de nuestro futuro. Hay muchas situaciones que se deben resolver”.

Cuando le preguntaron si tuvo algún contacto con dirigentes de Unión, Moyano disparó: “No hablé con nadie. Mi representante me dijo que no sabe nada. Estamos todos en la misma situación, esperando alguna novedad para organizarnos en nuestra vida”.

Y antes de su despedida, no dudó en afirmar que “nosotros estamos muy cómodos en Santa Fe. El otro día me preguntaron qué quería hacer y dije que hoy por hoy me quiero quedar”.