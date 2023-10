"Me quedaron los mejores recuerdos, tanto de la ciudad como de Unión . Después de estar ahí pasé a Patronato y seguí viviendo en Santa Fe. Pasé años hermosos y en su momento pensé en quedarme para siempre, pero luego se abrieron otros caminos. Fue todo lindo, porque volvimos a Primera y ganamos el Clásico", apunto quien fuera volante central.

Luego, contó las bondades que tiene la ciudad para que el viene de Capital: "Si bien yo soy de provincia de Buenos Aires, Santa Fe reúne dos características importantes: un por un lado, está todo cerquita con todo lo que ofrece, y también la tranquilidad. Además, es una ciudad que respira fútbol y eso es un plus".

Luego, dejo un profunda reflexión: "Puedo hablar sin problemas porque ya soy exjugador, pero cuando te toca perder, te lo hacen sentir en Santa Fe, porque hay una vida después. Algo que duele, porque uno si bien es profesional, no tiene nada de malo salir a distraerse. Quizás los hinchas no lo entienden tanto, porque solo quieren ganar, así que es cuestión de adaptarse. Sería bueno que esto sea más sano, porque el jugador también tiene vida social. En mi caso, cuando tocaba perder, al menos me quedaba en casa".

Sebastián Vidal.jpg Sebastián Vidal surgió en Boca y pasó por Unión. Archivo

Vidal es uno de los ejemplos de jugadores que se retiran jóvenes: "Me tocó dejar temprano porque tenía otros intereses y hobbies. Quería dedicar más mi tiempo al estudio y la militancia política. Cuando me surgió la chance de tomar una responsabilidad linda, como ser secretario de deporte de mi ciudad, me decidí".

Luego, expuso: "Vivo en Avellaneda y, si bien salí de Boca, soy hincha fanático de Racing. Y sigo a Unión y Excursionistas, porque son clubes de los que me enamoré por mi carrera".

Posteriormente, palpitó el partido en La Bombonera: "Imagino a un Unión esperando y Boca siendo más ofensivo. La realidad es que Unión se le animó cada vez más y le ganó. Boca no tiene tanta regularidad en el torneo local, por lo que puede darse un partido abierto. Unión tiene chances de sacar un buen resultado".

"Unión tiene un grupo de chicos con mucha pertenencia y que, más allá de lo táctico, le termina dando un plus. Tiene un técnico muy interesante que puede lograr una identidad. Es un equipo ordenado y que puede meterse en el lote de los que pelearán entre los cuatro de arriba", finalizó Vidal.

