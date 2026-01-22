Uno Santa Fe | Unión | Unión

Seguí el minuto a minuto del debut de Unión ante Platense en el 15 de Abril

Unión se juega los primeros tres puntos del Torneo Apertura 2026 ante Platense con el arbitraje de Pablo

22 de enero 2026 · 19:50hs
Seguí el minuto a minuto del debut de Unión ante Platense en el 15 de Abril

Unión levanta el telón del Apertura con la ilusión renovada en el 15 de Abril con la mira puesta en hacerse fuerte en casa este jueves, desde las 20, ante Platense en el 15 de Abril. El árbitro es Pablo Echavarría y lo seguís por UNO 106.3 y UNO Santa Fe de manera online,

Comenzó el Partido

Unión ya se mide frente a Platense en la primera fecha del torneo

1' PT primera aproximación de Platense

A través de una triangulación por el sector derecho Platense llegó al área de Unión pero no fue claro en la resolución.

5' PT segunda aproximación de Platense

Unión se complicó tratando de salir jugando, Heredia logró rematar y Mansilla fue el encargado de desviarla al córner.

8' PT Llegó la primera de Unión

Mateo del blanco recibió un centro atrás, remató al arco pero falló en la definición y la pelota tocó la red del lado externo del arco.

Formaciones de Unión y Platense

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Agustín Colazo. DT: Leonardo Carol Madelón.

Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Eugenio Raggio, Tomás Silva; Felipe Busio, Maximiliano Amarfil; Guido Mainero, Franco Zapiola, Juan Gauto; y Leonardo Heredia. DT: Walter Zunino.

Estadio: 15 de Abril.

Árbitro: Pablo Echavarría.

Unión Platense 15 de Abril
