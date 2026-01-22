Unión levanta el telón del Apertura con la ilusión renovada en el 15 de Abril con la mira puesta en hacerse fuerte en casa este jueves, desde las 20, ante Platense en el 15 de Abril. El árbitro es Pablo Echavarría y lo seguís por UNO 106.3 y UNO Santa Fe de manera online,
Seguí el minuto a minuto del debut de Unión ante Platense en el 15 de Abril
Unión se juega los primeros tres puntos del Torneo Apertura 2026 ante Platense con el arbitraje de Pablo
Por Ovación
22 de enero 2026 · 19:50hs
Formaciones de Unión y Platense
Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Agustín Colazo. DT: Leonardo Carol Madelón.
Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Eugenio Raggio, Tomás Silva; Felipe Busio, Maximiliano Amarfil; Guido Mainero, Franco Zapiola, Juan Gauto; y Leonardo Heredia. DT: Walter Zunino.
Estadio: 15 de Abril.
Árbitro: Pablo Echavarría.