Unión debutará en la Copa Argentina con el equipo que sale de memoria

Con la recuperación de Julián Palacios, el DT de Unión Leonardo Madelón pondrá en cancha la formación que sale de memoria para jugar ante Agropecuario

Unión debutará en Copa Argentina con el equipo que sale de memoria.

Unión entrenó este viernes con la mira puesta en el debut de la Copa Argentina. El Tate jugará el lunes ante Agropecuario desde las 21.15 en el Coloso Marcelo Bielsa.

Y para este cotejo, Leonardo Madelón pondrá lo mejor que tiene que tiene y eso implica que apelará a la formación que sale de memoria y que no pudo repetir en el último encuentro ante Defensa y Justicia.

El Tate venía de repetir la formación en los últimos cuatro encuentros, pero no alcanzó al quinto, ya que Julián Palacios arrastraba una molestia muscular y decidieron preservarlo. Su reemplazante fue Augusto Solari.

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Pero la realidad indica que Palacios está absolutamente recuperado de la sobrecarga muscular y es por ello que volverá a ser titular en lugar de Solari.

Así las cosas, la formación rojiblanca será con: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Brahian Cuello; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.