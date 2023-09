No hay lesionados en la estructura principal, por lo que no sería extraño que repita la formación. Si lo hace, será por cuarta vez en fila, en un fútbol donde no suele darse tanto por la táctica y ciertos imponderables. Pese a que Kily siempre fue de pregonar el 4-3-3, está muy satisfecho con el 5-3-2 que viene desplegando y, más allá de su paladar, se adapta y potencia lo que ya está.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fclubaunion%2Fstatus%2F1699923407188500602&partner=&hide_thread=false Entrenamiento del día en Casasol, con fuerza y actitud para lo que sigue



Franco Perego pic.twitter.com/XdWVxbP3un — Club Atlético Unión (@clubaunion) September 7, 2023

La aparición de Gonzalo Morales es lo más grato, solucionando por ahora un problema de las últimas campañas: un goleador. En apenas tres partidos, ya hizo más que Junior Marabel y Thiago Vecino, que se alejaron sin dejar nada para destacar. Será cuestión de ver si puede mantener la regularidad.

• LEER MÁS: Unión dio a conocer la lesión que sufrió Oscar Piris

De igual modo, es pronto para exponer cuál será la formación, porque quizás también el técnico pueda accionar en base al rival, que saca ventaja cada vez que juega en el estadio Marcelo Bielsa. Pero lo importante es que están todos bien, siendo un gran aliciente.

Vale recordar que mantienen sus rehabilitaciones Oscar Piris, Francisco Gerometta y Lionel Verde de sus respectivas lesiones. El plantel tiene fin de semana libre y retomará las tareas el lunes, en medio de una absoluta tranquilidad pensando en Newwll's.