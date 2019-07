"Si Spahn no muestra los números es porque hay una administración fraudulenta"

En Unión se realizaron las elecciones el pasado 1 de junio luego de nueve años, donde el hincha decidió que Luis Spahn siga guiando los destinos del club por los próximos tres años.

El actual titular tatengue se impuso contra sus rivales Rodrigo Villarreal y Rubén Decoud, quienes constantemente exigieron que se realice una Asamblea Extraordinaria, a la que se había comprometido en la última Asamblea General.

Villarreal se refirió a esta situación y fue muy crítico con la inacción del máximo titular tatengue al respecto, y afirmó: "Es un tema que tiene que estar en la agenda de los socios e hinchas tatengues, ya que estamos hablando de una deuda que la anunció Spahn de 5.000.000 de dólares, y ya pasaron las elecciones, ganó con el 64% de los votos y todavía no tenemos respuestas de cómo está documentada esa deuda, que saltó de noviembre del año pasado a ser de casi 90.000.000 de pesos a un dólar de 44 pesos y 5.000.000 de deudas, por lo que no me dan los números por ningún lado.

"El estatuto se rige por el balance, él prometió que se iba a realizar una Asamblea Extraordinaria en marzo y no se hizo, ahora hay una intimación de Persona Jurídica que tiene que cumplirlo para el 1 de agosto, si antes de esa fecha no se convoca se vencen los plazos, por lo cual está fuera de normativa del club, por lo que tiene que actuar Persona Jurídica y nosotros estamos planteando cuáles serán las medidas judiciales a implementar. Si no mostrás los números quiere decir que no estás cumpliendo como máxima figura de la institución. Hay una cuestión básica, si no das los números y no está documentado hay un fraude, hay una administración fraudulenta", agregó en otra parte de la charla.

Para luego, destacar: "Persona Jurídica luego de la inspección que se realizó hace dos meses tiene toda la documentación de los balances de los últimos años, la cuestión pasa por el sentimiento de los tatengues y el dinero que se maneja en el club, que es sobre lo pasado no sobre lo que viene".

En cuanto a los plazos que tiene el titular tatengue para anunciar la Asamblea Extraordinaria, Villarreal contó: "Spahn todavía tiene tiempo para convocar a la Asamblea, lo ideal sería que lo hubiese hecho el 1 o 2 de julio cuando fue notificado, corre por 30 días corridos, si no convoca antes del 1 de agosto quiere decir que hay una especulación de ocultar información a los socios".

Y explicó: "Creo que quiere aunar la Asamblea Extraordinaria para explicar la deuda con una Asamblea Ordinaria que se desarrollará en noviembre para aprobar Memoria y Balance, con el fin de licuar las culpas y las deudas a mano alzada. Acá hay una estrategia donde no hay información real, como todo lo que pasó en la vida de Spahn, sobre lo que pasará con la deuda que el club tiene con él y su familia, como lo proclamó públicamente".

En otro tramo se refirió al objetivo de Triunfo Tatengue luego de las elecciones, e indicó: "Nosotros no vinimos para diluirnos en el tiempo, sino para contarle las costillas y responderle al socio de Unión, que merece la verdad sobre esos números".

En tanto que también enumeró el aporte de su agrupación para el club, y reveló. "La Agrupación Triunfo Tatengue colaboró y ayudó en distintas actividades antes, durante y después de las elecciones en Unión. Donó los fuegos de artificio sin ruido y la actuación de Coty Hernández para el festejo de los 112 años de Unión el 15 de abril de este año".

Y agregó: "También colaboró con Pelotas para la subcomisión de Voley, alquiló colectivos para llevar apoyar el trabajo de la Agrupación Sentimiento en un programa social denominado Tate Fanático que lleva a chicos de barrios vulnerables a la cancha. También donó 200 remeras a la organización Agrupaciones y Peñas Unidas para homenajear los 30 años del Madelonazo del año 1989. Y pronto realizará una movida social muy importante para la Ciudad de Santa Fe".