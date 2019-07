Bottinelli:"Todavía somos un equipo en formación"

Luego de dos años parecía que la etapa de Jonathan Bottinelli en Unión llegaba a su fin, dado que el club había decidido junto al cuerpo técnico que conduce Leonardo Madelón, no renovarle el contrato por cuestiones deportivas.

Sin embargo, con el correr de los días la postura fue variando y el experimentado zaguero terminó arreglando por una temporada más y de esta manera con la ida de Nereo Fernández será el referente más importante que tenga el plantel.

En la previa al debut con Racing por la Superliga, el marcador central dialogó con Radio Gol 96.7 sobre la etapa previa al inicio de la competencia y los desafíos que se plantean como grupo para afrontar esta competencia.

En el inicio de la charla opinó respecto al debut y el tiempo sin jugar "Se hizo esperar un poco, pero por suerte ya podemos jugar por los puntos. Aunque suene a frase hecha, todos los partidos son complicados. Nos toca debutar con el campeón, el mejor equipo de la pasada temporada, pero estamos confiados y motivados para poder competir ante esta clase de equipos", aseguró.

Respecto al presente del equipo indicó: "Llegamos bien, no obstante todavía estamos en formación, ya que no tuvimos la posibilidad de jugar muchos partidos todos juntos, en relación al equipo que está parando Leo (Madelón) para jugar con Racing y eso es lo que nos falta. Pero cuando llegué hace dos años pasaba exactamente lo mismo, no nos conocíamos mucho pero cuando hay buenos jugadores el entendimiento se hace mucho más fácil".

Cuando le consultaron por esta etapa a diferencia de la anterior respondió: "Todavía no empezó a rodar la pelota como para hacer una evaluación respecto a la etapa anterior, que tuvo logros importantes. Tenemos que estar todos preparados y ser una opción para que el técnico tenga un problemas a la hora de elegir a los 11 y que todos estemos en buen nivel".

Por último habló de los objetivos que se trazó para lo que viene "Trato de ponerme la vara alta para lograr cosas importantes. En los años anteriores logramos dos clasificaciones consecutivas a la Sudamericana y esta etapa tiene que ser igual o mejor, con entrar otra vez a la Sudamericana estaríamos igualando lo hecho anteriormente. Siempre uno trata de ponerse objetivos a corto mediano y largo plazo para estar motivado, son cosas que uno va aprendiendo. Y estos objetivos van de la mano con el equipo".