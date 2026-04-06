Unión prepara un duro informe contra Racing por las ventas de Nardoni y Balboa

Unión cuestiona la información brindada por Racing por las ventas de Juna Ignacio Nardoni y Adrián Balboa y exigió acceder a los contratos.

En Unión crece el malestar y ya se prepara una respuesta formal. La dirigencia rojiblanca trabaja en un comunicado institucional donde fijará su postura respecto a las recientes transferencias realizadas por Racing, particularmente las de Juan Ignacio Nardoni y Adrián Balboa.

Desde Santa Fe entienden que la información que trascendió desde Avellaneda no refleja con precisión cómo se llevaron adelante las operaciones, y por eso solicitaron acceso a los contratos y documentos correspondientes para analizar en detalle los números finales.

El caso Nardoni, en el centro de la escena en Unión

La transferencia del mediocampista a Gremio de Porto Alegre es uno de los puntos más sensibles. Racing acordó la venta del 80% del pase en ocho millones de dólares, con la posibilidad de sumar otros dos millones por objetivos deportivos.

Juan Nardoni Juan Ignacio Nardoni fue vendido de Racing a Gremio, en lo que representa un ingreso muy importante para Unión, el cual cuestiona. Prensa Gremio

Sin embargo, el esquema de distribución es más complejo. Del monto principal se deben descontar impuestos y, sobre el neto, Unión percibe un 30%, en función del acuerdo firmado en 2023 cuando el jugador fue transferido a la Academia.

Además, del 20% restante que no entra en la operación, Racing conservaría un 14% y el Tatengue un 6%. En tanto, los dos millones adicionales por objetivos quedarían íntegramente para el club de Avellaneda, sin participación para Unión.

Balboa, otro foco de discusión para Unión

El pase de Adrián Balboa al FC Pari Nizhniy Novgorod también forma parte del reclamo. La operación se habría cerrado en una cifra cercana al millón de dólares, de la cual Unión tenía derecho al 20%.

Adrián Balboa Unión tenía el 20% de la ficha de Adrián Balboa, a quien Racing transfirió al fútbol de Rusia. IG fcnizhnynovgorod

Desde el club santafesino buscan corroborar los detalles de esa transferencia, en medio de dudas sobre los montos finales y la forma en que se liquidaron los porcentajes.

Reclamo y posicionamiento institucional

La dirigencia rojiblanca no oculta su disconformidad. Considera que hubo falta de claridad en las negociaciones y apunta directamente contra la conducción encabezada por Diego Milito.

Por eso, en las próximas horas podría hacerse público un informe detallado que exponga la postura oficial de Unión, con documentación que respalde sus cuestionamientos, según lo reveló Radio Gol (FM 96.7).

Un tema que impacta en la economía

Este conflicto no es menor en el contexto actual del club. Unión atraviesa dificultades financieras y económicas, por lo que los ingresos provenientes de transferencias resultan clave para equilibrar sus cuentas.

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En ese escenario, cualquier diferencia en la interpretación de los acuerdos o en la distribución de los montos puede tener un impacto directo en la economía institucional.

La disputa con Racing asoma como uno de los temas centrales de la semana en el mundo Unión. Con documentación en mano y una postura firme, el club santafesino se prepara para dar su versión y, eventualmente, abrir un nuevo capítulo en una relación que hoy aparece tensionada.