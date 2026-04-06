Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión prepara un duro informe contra Racing por las ventas de Nardoni y Balboa

Unión cuestiona la información brindada por Racing por las ventas de Juna Ignacio Nardoni y Adrián Balboa y exigió acceder a los contratos.

Ovación

Por Ovación

6 de abril 2026 · 10:11hs
Unión prepara un duro informe contra Racing por las ventas de Nardoni y Balboa

En Unión crece el malestar y ya se prepara una respuesta formal. La dirigencia rojiblanca trabaja en un comunicado institucional donde fijará su postura respecto a las recientes transferencias realizadas por Racing, particularmente las de Juan Ignacio Nardoni y Adrián Balboa.

LEER MÁS: Spahn sobre la situación económica de Unión: "No es agradable, pero tampoco preocupante"

Desde Santa Fe entienden que la información que trascendió desde Avellaneda no refleja con precisión cómo se llevaron adelante las operaciones, y por eso solicitaron acceso a los contratos y documentos correspondientes para analizar en detalle los números finales.

El caso Nardoni, en el centro de la escena en Unión

La transferencia del mediocampista a Gremio de Porto Alegre es uno de los puntos más sensibles. Racing acordó la venta del 80% del pase en ocho millones de dólares, con la posibilidad de sumar otros dos millones por objetivos deportivos.

Juan Nardoni
Juan Ignacio Nardoni fue vendido de Racing a Gremio, en lo que representa un ingreso muy importante para Unión, el cual cuestiona.

Juan Ignacio Nardoni fue vendido de Racing a Gremio, en lo que representa un ingreso muy importante para Unión, el cual cuestiona.

Sin embargo, el esquema de distribución es más complejo. Del monto principal se deben descontar impuestos y, sobre el neto, Unión percibe un 30%, en función del acuerdo firmado en 2023 cuando el jugador fue transferido a la Academia.

Además, del 20% restante que no entra en la operación, Racing conservaría un 14% y el Tatengue un 6%. En tanto, los dos millones adicionales por objetivos quedarían íntegramente para el club de Avellaneda, sin participación para Unión.

Balboa, otro foco de discusión para Unión

El pase de Adrián Balboa al FC Pari Nizhniy Novgorod también forma parte del reclamo. La operación se habría cerrado en una cifra cercana al millón de dólares, de la cual Unión tenía derecho al 20%.

Adrián Balboa
Unión tenía el 20% de la ficha de Adrián Balboa, a quien Racing transfirió al fútbol de Rusia.

Unión tenía el 20% de la ficha de Adrián Balboa, a quien Racing transfirió al fútbol de Rusia.

Desde el club santafesino buscan corroborar los detalles de esa transferencia, en medio de dudas sobre los montos finales y la forma en que se liquidaron los porcentajes.

Reclamo y posicionamiento institucional

La dirigencia rojiblanca no oculta su disconformidad. Considera que hubo falta de claridad en las negociaciones y apunta directamente contra la conducción encabezada por Diego Milito.

Por eso, en las próximas horas podría hacerse público un informe detallado que exponga la postura oficial de Unión, con documentación que respalde sus cuestionamientos, según lo reveló Radio Gol (FM 96.7).

Un tema que impacta en la economía

Este conflicto no es menor en el contexto actual del club. Unión atraviesa dificultades financieras y económicas, por lo que los ingresos provenientes de transferencias resultan clave para equilibrar sus cuentas.

LEER MÁS: Los Sub 23 que le dan a Unión un plus y marcan el ritmo en este Apertura

En ese escenario, cualquier diferencia en la interpretación de los acuerdos o en la distribución de los montos puede tener un impacto directo en la economía institucional.

La disputa con Racing asoma como uno de los temas centrales de la semana en el mundo Unión. Con documentación en mano y una postura firme, el club santafesino se prepara para dar su versión y, eventualmente, abrir un nuevo capítulo en una relación que hoy aparece tensionada.

Unión Racing Nardoni
Noticias relacionadas
Unión es el equipo más goleador de la Zona A junto con Independiente.

De cara a la definición del Apertura, Unión mantiene el poder de fuego intacto

casa union en conflicto: deuda, versiones cruzadas y un nuevo frente judicial

Casa Unión en conflicto: deuda, versiones cruzadas y un nuevo frente judicial

spahn sobre la situacion economica de union: no es agradable, pero tampoco preocupante

Spahn sobre la situación económica de Unión: "No es agradable, pero tampoco preocupante"

union corto a isaiah brown en la recta final de la liga nacional

Unión cortó a Isaiah Brown en la recta final de la Liga Nacional

Lo último

Unión busca oxígeno financiero: crédito en evaluación y pagos para destrabar cuentas

Unión busca oxígeno financiero: crédito en evaluación y pagos para destrabar cuentas

Colón toma nota: Toedtli lanza un aviso a los rivales de Godoy Cruz

Colón toma nota: Toedtli lanza un aviso a los rivales de Godoy Cruz

Irán confirmó la muerte del jefe de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria y el bombardeo a su mayor petroquímica

Irán confirmó la muerte del jefe de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria y el bombardeo a su mayor petroquímica

Último Momento
Unión busca oxígeno financiero: crédito en evaluación y pagos para destrabar cuentas

Unión busca oxígeno financiero: crédito en evaluación y pagos para destrabar cuentas

Colón toma nota: Toedtli lanza un aviso a los rivales de Godoy Cruz

Colón toma nota: Toedtli lanza un aviso a los rivales de Godoy Cruz

Irán confirmó la muerte del jefe de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria y el bombardeo a su mayor petroquímica

Irán confirmó la muerte del jefe de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria y el bombardeo a su mayor petroquímica

Báez le ganó a Wawrinka y avanzó a la segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo

Báez le ganó a Wawrinka y avanzó a la segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo

#ModoVacuna: la Municipalidad continúa con la campaña itinerante de vacunación

#ModoVacuna: la Municipalidad continúa con la campaña itinerante de vacunación

Ovación
De cara a la definición del Apertura, Unión mantiene el poder de fuego intacto

De cara a la definición del Apertura, Unión mantiene el poder de fuego intacto

Unión busca oxígeno financiero: crédito en evaluación y pagos para destrabar cuentas

Unión busca oxígeno financiero: crédito en evaluación y pagos para destrabar cuentas

Unión, ante un desafío límite en la Bombonerita por la Liga Nacional

Unión, ante un desafío límite en la Bombonerita por la Liga Nacional

Colón toma nota: Toedtli lanza un aviso a los rivales de Godoy Cruz

Colón toma nota: Toedtli lanza un aviso a los rivales de Godoy Cruz

Se diagramaron los cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial

Se diagramaron los cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Raúl Cottone presenta la muestra fotográfica Hombres sin rostro - Sombras

Raúl Cottone presenta la muestra fotográfica "Hombres sin rostro - Sombras"

Bendecida & Rarezas presenta el más completo homenaje a héroes del Silencio y Enrique Bunbury

Bendecida & Rarezas presenta el más completo homenaje a héroes del Silencio y Enrique Bunbury