Simón Rivero, sincero en Unión por UNO 106.3: "Me costó la adaptación y luego me lesioné"

"En Boca jugué solo dos partidos y después solo reserva. Estoy contento de estar acá en Unión, porque me dieron la posibilidad", agregó el zurdo.

Asimismo, contó: "Arranqué jugando en Córdoba en canchas de 7 y 5. A los 10 años me fui a Atlético Carlos Paz para jugar la Liga Cordobesa y me vieron de Boca. Una vez que viajé quedé en la tercera prueba".

La chance de Simón Rivero en Unión

Muchos se sorprendieron con la decisión de Cristian González se utilizar a Simón Rivero como titular ante el Taladro pese a la inactividad. Incluso al propio jugador: "Es un técnico que trabaja y nos ayuda mucho. Es un buen técnico. Me costó al comienzo, porque el ritmo de Primera es otro. La adaptación también y me tocó lesionarme también, que me dejó más de un mes parado. Ahora que tuve la chance de jugar y me sentí muy bien".

Simón Rivero.jpg Prensa Unión.

Respecto al cotejo pasado, reveló: "Kily me pidió que esté tranquilo, que tenga confianza y agarre la pelota. Los compañeros también me apoyaron y eso me dio tranquilidad también".

"El mundo Boca es irreal un poco, porque tenés cosas que en otros no, pero está lindo salir para darte cuenta también cómo son las cosas. Desde que llegué todos me trataron bien y por muy contento por estar en Unión".