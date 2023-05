Sin alma ni temperamento, Unión quedó afuera de la Copa Argentina a manos de Almagro

Unión no tuvo respuestas ni anímicas ni futbolísticas, quedando eliminado de la Copa Argentina, al caer por penales ante Almagro

El Rojiblanco un equipo sin alma, que no tiene fútbol ni temperamento , cualquiera se le anima y los resultados están a la vista. Último en el campeonato y afuera de la Copa Argentina. Nada para rescatar, ya que pese a la llegada de un nuevo técnico, Unión juega igual o peor que cuando estaba Gustavo Munúa.

Unión sigue en caída, no estuvo a la altura en San Nicolás y fue eliminado de la Copa Argentina por Almagro

Es un momento realmente complejo el que atraviesa Unión, sin dudas que el peor en una década. Y lo preocupante es que no asoma una solución a la vista. Se vendrán días muy difíciles para el mundo rojiblanco, la gente no aguanta otra frustración y tanto el plantel, como la dirigencia no ayudan en nada.

El inicio del partido se desarrolló de la manera en que se preveía, es decir, con Unión manejando la pelota e intentando progresar en ataque y con Almagro replegando, ocupando espacios e intentando salir de contra. En ese contexto, era el Tate el que más insinuaba.

De hecho, a los 20 segundos Imanol Machuca a pura velocidad y gambeta encaró hacia el arco rival, pero su remate fue débil y termino controlando Emiliano González. El Tate buscaba desequilibrar por las bandas con Machuca y Kevin Zenón, pero le faltaba como es habitual, ese último toque para poder convertir.

Por ello, pese a tener el balón, no generaba chances claras para abrir el marcador, más allá de que el partido se jugaba cerca del área de Almagro. El Tricolor avisó con un disparo desviado dentro del área por parte del delantero Alexis Cuello. Pero fue la única aproximación.

El Rojiblanco jugaba lejos del arco defendido por Santiago Mele y en consecuencia no sufría en defensa. Pero le faltaba profundizar en materia ofensiva, dado que ese control del balón no se traducía en chances claras como para lograr marcar un gol.

Pero las dificultades que mostraba Unión serían compensadas con la torpeza del defensor Joaquín Varela, quien colaboró para que el Tate convirtiera el primer gol a los 23'. El zaguero salió a cortar sobre el lateral y quiso salir jugando, pero Daniel Juárez le robó la pelota y metió el centro para Imanol Machuca que tuvo que rematar dos veces para decretar el 1-0.

¡UNIÓN PEGÓ PRIMERO!



A los 23 minutos, Machuca puso el 1-0 ante #Almagro en los 32avos. de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports.

Y es que en el primer intento tapó el arquero y en el rebote, no perdonó con un disparo arriba. Está claro que a Unión todo le cuesta y el gol fue una síntesis, dado que debajo del arco, Machuca tuvo que patear dos veces para convertir, cuando en otro contexto con la primera definición hubiese sido suficiente.

Después del gol, Almagro se adelantó pero sin inquietar a Mele. Salvo con un cabezazo a los 36' de Varela que el arquero rojiblanco no tuvo problemas para controlar sin dar rebote. Y en el final de la primera etapa, Pajarito Juárez remató un tiro libre que se fue cerca del caño izquierdo, aunque el arquero tenía el balón controlado.

En el arranque del segundo tiempo y cuando se jugaban 2' Almagro generó la chance más clara como para llegar al empate. El centrodelantero Cuello picó en cortada y le ganó la posición a Franco Calderón, pero el remate de media vuelta pegó en la parte externa del caño izquierdo del arco rojiblanco.

Rápidamente respondió el Tate a los 4' con una maniobra de Kevin Zenón quien encaró por izquierda y remató al lado del palo derecho. En ese inicio del complemento, el partido era de ida y vuelta, ya que Almagro se había adelantado y Unión contaba con más espacios.

Sin embargo y contra toda lógica, a los 8' Almagro llegó al empate en una contra y mediante un grave error de Calderón quien dudó para despejar el balón, Alexis Cuello le ganó la posición y ante una débil salida de Mele, definió de gran manera con un toque sutil para establecer el 1-1.

¡EMPATÓ ALMAGRO!



A los 54 minutos y con una gran definición, Cuello decretó el 1-1 ante #Unión en los 32avos. de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports.

Luego del gol, Unión sintió el impacto y Almagro se mostró más confiado. En esos minutos posteriores, poco pasó en el partido, pero al Tricolor se lo observaba más sereno y al Tate los nervios lo empezaban a consumir. El único que proponía era Machuca, pero solo no podía.

Y a los 19' Almagro estuvo muy cerca de anotar el segundo, pero esta vez el que lo rescató fue Mele. Zenón perdió la pelota en la mitad de la cancha y eso se tradujo en un corrida de Cuello quien le ganó a Calderón y en el mano a mano, el arquero uruguayo con una gran tapada evitó la caída de su arco.

Unión no reaccionaba y el que estaba más cerca del gol era Almagro. A los 30' Lucas Esquivel cometió una infracción por frenar el balón con la mano y la misma fue sancionada con tiro libre, cuando la sensación que la mano del defensor estaba dentro del área. El remate en el tiro libre ejecutado por Facundo Silvera, obligó a Mele a una gran atajada.

A esa altura, claramente Almagro era superior a Unión y merecía la victoria. El Tate estaba aturdido, sin reacción anímica ni futbolística y un rival inferior lo dominaba. El elenco conducido por Serbastián Méndez recién generó algo de peligro a los 38' con un remate de Esquivel que se desvió en un defensor y el balón se fue al córner.

En el final, Unión desperdició una chance inmejorable. A los 41' de manera inexplicable, Silvera pifió el despeje y lo dejó a Jerónimo Domina de frente al arco, pero el delantero no remató y buscó eludir al arquero que fue al piso. El árbitro marcó tiro de esquina, pero pareció que González lo había tocado a Domina, por lo cual era penal.

https://twitter.com/TyCSports/status/1656107804191588353 INSÓLITO: ¡SALIÓ A FESTEJAR Y FALTABA UN PENAL!



González tapó un disparo decisivo para Almagro y salió a festejar el triunfo de su equipo... pero todavía faltaba un penal! Afortunadamente para él, Rogoski convirtió el último tiro para avanzar en la #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/JnGbIbgQSb — TyC Sports (@TyCSports) May 10, 2023

El partido finalizó 1-1 y en la serie desde los 12 pasos, el Tate quedó eliminado de la Copa Argentina. Y encima lo hizo estando siempre arriba en la serie, pero Machuca, Ezequiel Cañete y Mateo Del Blanco fallaron sus penales y pese a que Mele atajó el primer penal, Almagro se impuso 4-3 y lo dejó sin nada.

Gracias a esta definición de Rogoski, ALMAGRO ELIMINÓ a UNIÓN de la #CopaArgentinaEnTyCSports y accedió a los 16avos. de final del certamen, en donde enfrentará a #Excursionistas. Tras el 1-1 en los 90´, el Tricolor se impuso 4-3 en la serie de penales.

Síntesis

Unión: 77-Santiago Mele; 14-Francisco Gerometta, 2-Franco Calderón, 5-Oscar Piris, 37-Lucas Esquivel; 39-Imanol Machuca, 6-Yeison Gordillo, 8-Enzo Roldán, 34-Kevin Zenón; 7-Mauro Luna Diale y 29-Daniel Juárez. DT: Sebastián Méndez.

Almagro: 1-Emiliano González; 4-Leonardo Ferreyra, 2-Mauricio Guzmán, 6-Joaquín Varela, 3-Facundo Silvera; 8-Alan Schonfeld, 5-Francisco Sole, 10-Patricio Pérez, 11-Juan José Ramírez; 7-Gastón Blanc y 9-Alexis Cuello. DT: Diego Trípodi.

Goles: PT 23' Imanol Machuca (U), ST 8' Alexis Cuello (A).

Cambios: ST 9' Diego Martínez x Ramírez (A), 20' Mateo Del Blanco x Zenón (U), 27' Ezequiel Cañete x Luna Diale (U), Jerónimo Domina x Juárez (U), 40' Maximiliano Rogoski x Blanc (A), 45' Lucas Varaldo x Cuello (A), Claudio Corvalán x Piris (U), Luciano Aued x Roldán (U).

Amonestados: Machuca, Mele, Esquivel y Cañete (U), Guzmán (A).

Expulsados: Guzmán (A).

Árbitro: Andrés Gariano.

Estadio: Único de San Nicolás.